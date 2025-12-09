Trump evita decir si revocaría ciudadanía por nacimiento en caso de que la Corte Suprema falle a su favor

Por Michael Williams, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, evitó decir si intentará revocar la ciudadanía de las personas nacidas en Estados Unidos si gana el caso sobre ciudadanía por nacimiento que la Corte Suprema aceptó examinar recientemente, pero añadió que sería “devastador” si pierde el caso.

Los comentarios de Trump, en una entrevista con Politico, publicada este martes, se producen días después de que la Corte Suprema aceptara decidir si los intentos de Trump por poner fin a la ciudadanía por nacimiento eran constitucionales.

La ciudadanía por nacimiento es el principio de que todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen derecho a ser ciudadanas, independientemente del origen de sus padres. Está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868.

Consultado sobre si intentaría retirar la ciudadanía a personas nacidas en EE.UU. si gana el caso, Trump dijo a Politico: “honestamente, no he pensado en eso”.

“Pero les diré esto: el caso es muy interesante porque ese caso se pensó para los bebés de las personas esclavizadas. Y si miras las fechas del caso, tenía exactamente que ver con la Guerra Civil. Ese caso no se pensó para que alguna persona rica de otro país llegue, ponga un pie en nuestro país y, de repente, toda su familia se convierta, ya saben, en ciudadanos de Estados Unidos”.

El presidente ha hecho comentarios que implican que la ciudadanía de algunas personas que lo han enfrentado podría estar en riesgo, como Elon Musk, Rosie O’Donnell y Zohran Mamdani. Tanto Musk como Mamdani son ciudadanos estadounidenses naturalizados, que nacieron en el extranjero. O’Donnell, quien ha tenido enfrentamientos con Trump durante décadas, nació en Nueva York, pero se mudó a Irlanda a comienzos de este año y ha dicho que está en proceso de solicitar la ciudadanía irlandesa.

