Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort deja al menos un muerto y un herido, según la policía

Una persona murió y otra permanece herida en estado crítico tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky que interrumpió los exámenes finales del semestre de los estudiantes antes de que salieran de vacaciones de invierno, según la policía.

El sospechoso está bajo custodia, dijo la policía.

La Universidad Estatal de Kentucky, una universidad históricamente negra que se fundó en 1886, tiene más de 2.200 estudiantes y 450 miembros del personal docente y administrativo, según su sitio web.

Las agencias de seguridad permanecen en el lugar y aseguraron el campus, debido a que la escuela se encuentra cerrada.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3:35 p.m. en Young Hall, un dormitorio en el campus, dijo el subjefe de policía de Frankfort, Scott Tracy, a la afiliada de CNN, WDRB.

“Oremos por los afectados”, pidió el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en un comunicado en X.

Los funcionarios de la universidad afirmaron que aún están “en el proceso de recopilar información precisa y completa” antes de emitir un comunicado oficial.

El incidente del martes tiene lugar después de que otras dos universidades históricamente afroamericanas fueran objeto de tiroteos separados durante los fines de semana del regreso a casa en octubre.

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard en la ciudad de Washington, dijo la policía, que detalló que ninguna de las víctimas era estudiante.

Solo un día después, al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas durante el fin de semana del regreso a casa de la Universidad Lincoln de Pensilvania, según la policía.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

