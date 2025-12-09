Eileen Higgins ganará la contienda para la alcaldía de Miami, proyecta CNN, y se rompen casi 30 años de dominio republicano

Por Molly English, CNN

Eileen Higgins será la próxima alcaldesa de la ciudad de Miami, según una proyección de CNN, rompiendo una racha republicana de casi 30 años en el cargo no partidista y dando a los demócratas otro ejemplo de buen desempeño en las elecciones durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Higgins, excomisionada del condado, derrotará al administrador de la ciudad Emilio González, quien recibió el respaldo de Trump. Ganó la segunda vuelta electoral de este martes, después de liderar la primera ronda de votación el 4 de noviembre con el 35 % de los votos frente al 19 % de González.

Los demócratas están aprovechando una ola de impulso tras un desempeño dominante en las elecciones intermedias de noviembre y por superar sus resultados de 2024 en el 7º Distrito del Congreso de Tennessee, reduciendo un margen de 22 puntos en 2024 a un solo dígito en una elección especial la semana pasada.

Aunque la alcaldía de Miami tiene poco poder formal, la persona en ese cargo actúa como embajadora de alto perfil de la ciudad. El alcalde saliente Francis Suarez intentó usar el puesto como trampolín hacia una candidatura presidencial en 2023, que terminó tras solo dos meses.

La asequibilidad ha sido un tema clave durante la campaña, especialmente relevante en una de las ciudades más caras del país. Aprovechando el enfoque nacional de los demócratas sobre el tema, Higgins apoya la construcción de más viviendas asequibles. González respalda un plan apoyado por el gobernador Ron DeSantis que eliminaría los impuestos a la propiedad para las residencias principales.

“Mi oponente está empeñada en construir, construir, construir”, dijo González en una entrevista con CNN. “Quiere poner un rascacielos en cada esquina y luego llamarlo vivienda asequible, lo cual es un término incorrecto, porque rara vez es realmente asequible”.

La inmigración también fue un tema frecuente en los debates. Miami alberga una gran población latina y el centro de detención de inmigrantes Krome, que ha ganado notoriedad por el hacinamiento y las condiciones deficientes.

González dijo en un debate el mes pasado que apoya que las fuerzas federales arresten a “personas que cometen delitos”. Higgins, en el mismo debate, calificó de “inhumanas y crueles” las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en Miami y criticó el centro de detención que DeSantis abrió y apodó “Alligator Alcatraz”.

“Este es el primer año en el que los residentes me han dicho que tienen miedo”, señaló Higgins en una entrevista con CNN. “No puedo pasar una hora en eventos comunitarios sin encontrarme con alguien cuyo hermano, hermana, tía o tío fue llevado a Alligator Alcatraz o a algún lugar desconocido. Ni siquiera saben dónde están”.

La nueva alcaldesa asumirá el cargo en medio de una batalla legal sobre el terreno donde se planea construir la biblioteca presidencial de Trump. El Miami Dade College votó por segunda vez este mes ceder una valiosa propiedad en el centro a la fundación para la biblioteca. La universidad fue demandada por un activista que alega que violó la ley de Gobierno abierto de Florida, y un juez bloqueó temporalmente la venta. El juicio está programado para agosto.

Una victoria de Higgins sumará aún más entusiasmo al partido justo antes de iniciar 2026 y las elecciones intermedias.

El condado de Miami-Dade, que abarca Miami y algunos de sus suburbios, votó por el Partido Republicano en 2024 después de haber sido durante mucho tiempo un bastión demócrata. Trump se convirtió en el primer republicano en ganar Miami-Dade desde 1988. Este giro fue anticipado en gran medida por el amplio margen de reelección de DeSantis allí en 2022, cuando venció al demócrata Charlie Crist por 11 puntos porcentuales.

La ganadora de la contienda de este martes no será la única alcaldesa en la ciudad. La ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade eligen alcaldes. Miami-Dade está dirigido por la alcaldesa Daniella Levine Cava, demócrata, aunque el cargo es oficialmente no partidista. Ella supervisa todo el condado, incluyendo la gestión de asuntos más amplios que afectan a Miami propiamente dicha.

