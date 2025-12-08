Trump amenaza a México con aranceles aún más altos

Por David Goldman, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el lunes que México trata injustamente a los agricultores estadounidenses, y amenazó al país con su arma económica favorita: aranceles más altos.

Trump dijo en una publicación en Truth Social que México está violando su tratado de agua con Estados Unidos, perjudicando la capacidad de los agricultores de Texas para nutrir sus cultivos y ganado.

“Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria”, publicó Trump el lunes. “Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5 % a México si esta agua no es liberada, INMEDIATAMENTE”.

El tratado al que Trump se refiere es el Tratado de Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado y Tijuana y del Río Bravo firmado en 1944. Entre otras cosas, exige que Estados Unidos reciba un promedio de al menos 350.000 acres-pie de agua de los afluentes del Río Bravo cada año.

Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a México de eludir sus responsabilidades.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una agencia del Gobierno de EE.UU., estima que México ha entregado 73.000 acres-pie menos de agua de lo que debe a Estados Unidos en los últimos cinco años. México podría estar obligado por el tratado a compensar la diferencia en los siguientes cinco años, aunque eso depende en gran medida de la interpretación que hagan los países de una condición de “sequía extraordinaria” no definida en el tratado.

Texas está actualmente en sequía, y algunos agricultores no pueden regar suficientemente sus cultivos o ganado. Legisladores locales y congresistas han planteado el tema, incluso presentando un proyecto de ley a principios de este año que castigaría a México, pero no prosperó.

El republicano de Texas Jodey Arrington dijo el año pasado en una audiencia de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que la falta de recursos hídricos provenientes de México ha llevado a una pérdida de US$ 1.000 millones en cultivos irrigados en su estado.

Trump ya se había pronunciado sobre el tema antes. En una publicación de Truth Social en abril, Trump amenazó de manera similar con un arancel no especificado y posibles sanciones contra México si no liberaba el agua que le debe a Estados Unidos.

México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, y un arancel adicional del 5 % elevaría el impuesto sobre los productos mexicanos importados a Estados Unidos al 30 %.

Pero no está claro cuánto importarán los aranceles, si es que se imponen. La gran mayoría de los productos mexicanos están actualmente exentos de los aranceles de Trump, siempre que cumplan con el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

Pero ese acuerdo está programado para ser revisado en julio, y el Gobierno de Trump ha señalado su disposición a dejar que el acuerdo de libre comercio expire.

