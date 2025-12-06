Mundial 2026: el camino a la gloria, con grupos de la muerte, cruces pesados y un choque de gigantes que podría llegar pronto

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial 2026 comenzó este viernes 5 de diciembre. Extraoficialmente, claro, porque el primer partido se jugará recién el 11 de junio, cuando México y Sudáfrica se enfrenten cara a cara en el mítico Estadio Azteca. Sin embargo, conocidos los rivales que tendrá cada grupo, a excepción de los boletos que recién encontrarán dueño en marzo, ya empieza a planificarse el camino que puede llevar a cada selección a la gloria.

Lo primero que deja el sorteo realizado en Washington es que las tres selecciones anfitrionas la sacaron bastante “barata”, por así decirlo. El Tri tendrá como rivales en el Grupo A a Sudáfrica, Corea del Sur y una selección europea que saldrá del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. A priori, bastante accesible, sin un gigante europeo o potencia de África.

Los aztecas saben que si ganan el grupo, irán en 16avos ante una selección que termine tercera, y si finalizan en el segundo escalón, enfrentarán a la segunda del Grupo B, un camino que inspira confianza.

Estados Unidos respiró aliviado cuando vio caer en su Grupo D a Australia, la selección que todos querían del Bombo 2, y a Paraguay, que llega siendo un combinado nacional compacto, pero sin los grandes reflectores de los máximos candidatos. El europeo saldrá de la llave entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo, por lo que la puerta de salida a los 16avos está a la vista. Una vez en los cruces, si gana el grupo, enfrentará a una tercera, y si es escolta, se medirá ante la segunda del Grupo G, que, si hay lógica, no saldrá de Egipto o Irán.

Canadá tiene en el Grupo B un panorama más teñido de gris, especialmente si Italia gana su repechaje y acaba cayendo en esta zona. También está Suiza, una selección que, sin hacer demasiado ruido, siempre acaba pasando la fase de grupos. Qatar apunta a ser el objetivo a vencer para tener chance de acceder a los 16avos de final. Si no saca esos tres puntos, la clasificación estará en riesgo.

Es difícil aventurar si existe un “grupo de la muerte” como tal, teniendo en cuenta que hasta saliendo tercero de grupo hay chance de acceder a la siguiente ronda.

Sin embargo, no quedan dudas de que la combinación Francia-Noruega-Senegal se roba todas las miradas. Los últimos subcampeones del mundo (y campeones en 2018) cruzarán caminos con los escandinavos, que además de la catarata de goles que promete Erling Haaland, tiene un equipo muy serio y bien trabajado, que ganó todos los partidos que jugó en las Eliminatorias y que mandó a Italia al repechaje con dos goleadas en las valijas.

La selección africana es peligrosa, y junto con Ghana, son las dos candidatas del continente a pasar de ronda. A ellos se sumarán Iraq, Bolivia o Surinam, que, en la previa, correrán desde muy atrás.

La otra zona “roja” es la L. Si Croacia repite lo hecho en 2018 (subcampeón) y 2022 (semifinales) y Ghana vuelve a ser protagonista como ya es costumbre, el grupo de Inglaterra puede ponerse de patas para arriba. Panamá llegará como “Cenicienta”, es cierto, pero las otras tres selecciones pueden robarse puntos entre ellas y dejar un gran signo de pregunta.

Sin numerología forzada ni cábalas de por medio, el campeón del mundo recibió un guiño en la fase de grupos, pero el futuro inmediato puede ponerlo en apuros. Argentina enfrentará a Austria, que, si bien ganó su zona en la UEFA, no es de las principales potencias, y luego a Argelia y a la debutante Jordania. El pronóstico marca nueve puntos sobre nueve jugados, pero en 2022 esa misma calculadora se fue al bote de basura antes de los primeros 90 minutos. Aquella derrota ante Arabia Saudita será la lección a aprender para un grupo que, desde el cuerpo técnico hasta el plantel, repetirá muchos nombres.

La gran dificultad de ese Grupo J es el cruce de 16avos. Termine primera o segunda, la Albiceleste se cruzará con un rival del Grupo H, donde están España y Uruguay. La lógica es que los europeos y Argentina terminen primeros y no se encuentren hasta la final (si llegan), pero si uno acaba como escolta y el otro como líder, se verán las caras no por levantar el trofeo dorado, sino por avanzar a octavos de final. Un choque de planetas demasiado pronto.

En ese mismo Grupo H hay un gran asterisco, y tiene nombre y apellido: Arabia Saudita. Mejor dicho, la Arabia Saudita de Hervé Renard. Si el nombre no suena demasiado, es porque sintonizaron el Mundial de Qatar un poco tarde. Los árabes fueron los únicos que lograron derrotar a Argentina en la Copa del Mundo de 2022. Es más, esa derrota en el debut llevó a la Albiceleste a cambiar un once titular que parecía que llegaba muy aceitado y que no volvió a repetirse nunca más. Si los verdes meten otro batacazo, esa zona puede terminar al rojo vivo.

Y si de cruces se trata, conviene tener este otro anotado: el 29 de junio, en Monterrey, Países Bajos podría enfrentarse a Brasil o Marruecos por un lugar entre los 16 mejores del Mundial. Es que los neerlandeses no debieran tener demasiadas complicaciones para ganar el Grupo F, con Japón (el rival de mayor cuidado), Túnez y otro europeo que saldrá del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

El mapa sitúa al líder de esta zona con el segundo del Grupo C, donde el bolillero dejó a Brasil y Marruecos, dos candidatos que, ya sea por presente o por jerarquía histórica, están llamados a ser protagonistas. Estas dos selecciones se enfrentarán en el debut, y la que pierda tendrá casi todos los boletos comprados para viajar a México a medirse con los naranjas. Cuidado, la selección de Brasil está en un momento tan delicado que hasta Escocia se ilusiona con hacer ruido en ese grupo. Haití correrá desde muy atrás.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA nos dejó también un par de duelos interesantes en la primera ronda. Colombia tendrá una gran oportunidad de medir fuerzas con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández y compañía. Los Cafeteros necesitan ganar esa zona, ya que si lo hacen, enfrentarán a un tercero en 16avos y, potencialmente, al líder del grupo de Canadá en octavos. Si son escoltas, irán ante Inglaterra, Croacia o Ghana (la que salga segunda) primero, y luego, siempre según la lógica, a España.

A pesar de las críticas de la prensa ecuatoriana, Ecuador llega en un gran momento y será muy interesante ver su duelo con Alemania. Costa de Marfil puede resultar un rival molesto, a pesar de no tener los nombres rutilantes de hace un par de décadas, pero la Tricolor hizo méritos suficientes para aspirar, de mínima, con un segundo puesto. Allí se le vendrán los problemas, ya que le tocaría en 16avos Francia o Noruega, si se respetan los papeles.

