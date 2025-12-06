El escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación por un ataque con drones, según el organismo de control de ONU

Por Kara Fox, CNN

El escudo protector construido alrededor del lugar del desastre nuclear de Chernobyl en Ucrania ya no puede cumplir su función de contener los residuos radiactivos como consecuencia de un ataque con drones a principios de este año, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) en Chernobyl, que resultó “gravemente dañado” por el ataque con drones en febrero, ha “perdido sus funciones de seguridad principales, incluida la capacidad de contención”, dijo el OIEA en un comunicado publicado el viernes.

Ucrania acusó a Rusia de llevar a cabo el ataque del 14 de febrero en Chernobyl, lo que el Kremlin negó.

El ataque impactó en el NSC, provocó un incendio y dañó el revestimiento protector a su alrededor, dijo el OIEA.

El organismo de control nuclear ha recomendado una importante renovación de la enorme estructura de acero, que se instaló hace varios años para permitir las operaciones de limpieza y garantizar la seguridad del sitio casi cuatro décadas después del peor accidente de una central nuclear de la historia.

“Se han llevado a cabo reparaciones temporales limitadas en el techo, pero una restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para prevenir una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Grossi añadió que no se produjeron daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de monitorización del NSC.

El OIEA, que tiene presencia permanente en el sitio, “seguirá haciendo todo lo posible para apoyar las labores de restauración integral de la seguridad nuclear”, dijo Grossi.

No es la primera vez que Chernobyl está en el punto de mira durante los casi cuatro años de guerra de Rusia en Ucrania. Las fuerzas rusas se apoderaron de la central nuclear y sus alrededores en los primeros días de la invasión a gran escala de Moscú e invadieron la planta en febrero de 2022 y tomaron como rehenes al personal. Abandonaron la planta y devolvieron el control al personal ucraniano poco más de un mes después.

El NSC es una enorme estructura de acero en forma de arco construida en el emplazamiento de Chernobyl para cubrir el reactor número 4, que quedó destruido, y contener su material radiactivo.

Como la estructura terrestre móvil más grande del mundo, este colosal hangar es una hazaña monumental de la ingeniería. Construido en 2010 y finalizado en 2019, fue diseñado para durar 100 años y ha desempeñado un papel crucial en la seguridad del emplazamiento.

El proyecto costó 2.100 millones de euros y fue financiado con contribuciones de más de 45 países y organizaciones donantes a través del Fondo de Protección de Chernobyl, según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que en 2019 calificó la iniciativa como “la mayor colaboración internacional jamás realizada en el campo de la seguridad nuclear”.

El 26 de abril de 1986, una explosión arrasó el reactor número 4 de Chernobyl, en lo que entonces era la Unión Soviética, extendiendo la radiactividad por amplias zonas de Ucrania, Belarús, Rusia y otros países.

Más de 30 personas murieron en la cercana ciudad de Pripyat, Ucrania, y muchas otras han sufrido desde entonces síntomas derivados de la exposición a la radiación, según el OIEA y la Organización Mundial de la Salud. Las tasas de defectos congénitos y cáncer entre los residentes de la zona expuesta a la radiación siguen siendo elevadas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.