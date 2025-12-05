Protesta en la frontera entre Colombia y Venezuela amenaza con cortar una de las pocas vías de acceso

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Este jueves por la tarde, manifestantes interrumpieron el tránsito vehicular por la principal vía de conexión entre Colombia y Venezuela, en la localidad de Villa del Rosario, noreste del país. La protesta continúa este viernes, según confirmó a CNN la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

Por este motivo, solo están permitiendo el paso de personas a pie en la frontera, lo que afecta a cientos de viajeros que a diario cruzan desde y hacia Venezuela y también el transporte de carga y pasajeros. Todo esto acrecienta el aislamiento de los venezolanos, que ya sufren la suspensión de vuelos en medio de la tensión con Estados Unidos.

La protesta en la frontera es llevada a cabo por familiares de colombianos detenidos en cárceles del vecino país, que piden a la Cancillería agilizar las gestiones para la libertad de una veintena de personas que permanecen privadas de la libertad desde hace varios meses y que, según sostienen, fueron detenidas injustamente.

El 24 de octubre, tras una gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Gobierno de Venezuela dejó en libertad a 17 personas que estaban detenidas en ese país. Los connacionales fueron entregados a Migración Colombia en inmediaciones del puente Simón Bolívar. El Gobierno colombiano se comprometió a continuar las conversaciones con autoridades en Caracas para facilitar la liberación de otros 23 colombianos que permanecen detenidos.

Los manifestantes, que portan pancartas y fotos de sus seres queridos, dijeron que permanecerán en el puente Simón Bolívar hasta tener una respuesta de la Cancillería sobre las gestiones para liberar al resto de los detenidos en Venezuela.

CNN ha pedido a la Cancillería un pronunciamiento sobre estas nuevas exigencias de los familiares de los detenidos y está a la espera de respuesta.

La protesta y su consecuente complicación de los cruces por tierra entre ambos países se da en un contexto en el que Venezuela se va quedando sin opciones de conexión con el exterior.

El jueves, la aerolínea panameña Copa Airlines, la estatal colombiana Satena y la estatal Boliviana de Aviación anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Venezuela, luego de que otras empresas decidieran dejar de volar a Venezuela tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

La venezolana Laser Airlines también había indicado en un comunicado que, “por causa de fuerza mayor”, no podrá realizar los vuelos entre Caracas y Madrid que tenía programados para este viernes 5 de diciembre y para el lunes 8 de diciembre.

Estas suspensiones se sumaron a las de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, a las que el Gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelos y las acusó de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Washington.

En tanto, las compañías locales Avior y la estatal Conviasa siguen de momento con sus servicios operativos en Venezuela. En medio de la tensión, crece la incertidumbre mientras se acercan las fiestas de fin de año y la crisis de conectividad pone en jaque los reencuentros familiares.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.