Parlamento de Alemania aprueba plan para atraer más reclutas militares mientras Europa busca contrarrestar a Rusia

Por Issy Ronald, Stephanie Halasz y Sophie Tanno, CNN

El Bundestag alemán votó este viernes a favor de un proyecto de ley que permite al país avanzar hacia el servicio militar obligatorio, mientras las tensiones con Rusia impulsan los llamamientos para que Europa se independice más del paraguas de seguridad estadounidense.

El controvertido proyecto de ley fue finalmente aprobado por una mayoría relativamente sólida: 323 diputados votaron a favor, 272 en contra y una abstención.

La medida busca aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas alemanas a aproximadamente 260.000 soldados, frente a los 180.000 actuales, además de 200.000 reservistas adicionales, para 2035.

El proyecto de ley no contempla el servicio militar obligatorio. En cambio, incentiva el alistamiento voluntario mediante medidas como un salario inicial mensual de 2.600 euros (US$ 3.000), lo que supone un aumento de 450 euros respecto al nivel actual.

Sin embargo, si aún no se alcanzan las nuevas cuotas, el Gobierno mantiene la opción del “Bedarfswehrpflicht” (el servicio militar obligatorio según la necesidad) tras la votación de una ley adicional en el Parlamento.

Con el nuevo sistema, todos los jóvenes de 18 años recibirán un cuestionario a partir del próximo año para preguntarles sobre su interés en servir en el Ejército, aunque solo es obligatorio para los hombres.

Y a partir de julio de 2027, los hombres también deberán someterse a exámenes militares al cumplir los 18 años.

Con estas reformas, Alemania se une a varios países europeos que han reintroducido o ampliado su servicio militar tras la invasión rusa de Ucrania.

Dinamarca amplió su servicio militar para incluir a las mujeres en julio; Letonia reintrodujo el servicio militar obligatorio para los hombres en enero de 2024; y Francia anunció la creación de un nuevo servicio militar voluntario para jóvenes el mes pasado.

Alemania no ha tenido servicio militar obligatorio desde 2011, cuando se suspendió, lo que lo convirtió en completamente voluntario. Las fuerzas armadas del país han estado subfinanciadas desde la Guerra Fría (cayendo por debajo del 2 % de su PIB), pues la seguridad europea parecía no estar amenazada y aún persistía un tabú en torno a los militares después de la era nazi.

