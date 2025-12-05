Kim Cattrall, estrella de “Sex and the City”, se casa en una pequeña ceremonia en Londres

Por Amarachi Orie, CNN

La estrella de “Sex and the City” Kim Cattrall se casó con su pareja de larga data, Russell Thomas, en una ceremonia íntima en Londres.

La actriz y el ingeniero de sonido británico dieron el “sí” el jueves en el Ayuntamiento de Chelsea en presencia de solo 12 invitados, según la revista People.

La novia, de 69 años, lució un traje de Dior creado por la diseñadora de vestuario de SATC, Patricia Field. Combinó el atuendo con guantes de Cornelia James y un sombrero diseñado por Philip Treacy, informó People.

El viernes, Cattrall compartió una foto en blanco y negro de ella y su ahora esposo besándose en la ceremonia en una publicación de Instagram.

“¡Felicidades, guapos!”, comentó la modelo australiana Gabriella Brooks, quien anunció su compromiso con Liam Hemsworth con una foto en Instagram en septiembre, debajo de la publicación.

“Precioso”, comentó la “Supernanny” de televisión, Jo Frost, en una publicación de Instagram de People el jueves que anunciaba la boda. “Felicidades a ambos”.

En declaraciones al programa “Piers Morgan’s Life Stories” de ITV en 2017, Cattrall dijo que conoció a Russell cuando él trabajaba en la BBC.

El encuentro ocurrió en 2016, cuando Cattrall apareció en un episodio del programa “Woman’s Hour” de BBC Radio 4 para hablar sobre su lucha contra el insomnio.

“Él me siguió y yo lo seguí” en Twitter, ahora X, y “me envió un mensaje directo”, le dijo a Morgan, añadiendo que es un “gran tipo”.

Sin embargo, cuando se le preguntó en ese entonces a Cattrall, que se ha casado tres veces anteriormente, si se casaría de nuevo, dijo: “Creo que se puede no estar casado y ser un romántico incurable. No le veo una verdadera necesidad”.

Está claro que el tiempo ha hecho su magia. “Llevamos juntos casi diez años”, le dijo a The Times en junio. “Y lo hemos pasado de maravilla. Nos hemos divertido muchísimo.”

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Cattrall para obtener más comentarios.

