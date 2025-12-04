Rosalía anuncia las ciudades y las fechas de los conciertos de su gira mundial
Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español
La cantante española Rosalía anunció este jueves las fechas y las ciudades, con una fuerte presencia en Latinoamérica, que visitará en su gira mundial de 42 conciertos en 17 países para promocionar su nuevo álbum “Lux”.
Las ciudades en Latinoamérica a las que la cantante de “Malamente” y “Con altura” llevará su “Lux World Tour” son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en México; Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia; Santiago en Chile; San Juan en Puerto Rico y Rio de Janeiro en Brasil.
El sitio web oficial de Rosalía tiene los detalles del lugar en el que serán los conciertos y la información para reservar los boletos. La gira mundial se inicia en Lyon, Francia, el 16 de marzo de 2026.
Los boletos del “Lux World Tour” saldrán a la venta el 11 de diciembre en el sitio web oficial de Rosalía. Los tarjetahabientes de American Express en Estados Unidos y Canadá tendrán acceso a la venta de boletos el 9 de diciembre, pero solo para ciertos conciertos en Norteamérica.
Esta es la lista completa de ciudades y fechas de la “Lux Word Tour”:
- 16 de marzo: Lyon, Francia (LDLC Arena)
- 18 de marzo: París, Francia (Accor Arena)
- 20 de marzo: París, Francia (Accor Arena)
- 22 de marzo: Zurich, Suiza (Hallenstadion)
- 25 de marzo: Milán, Italia (Unipol Forum)
- 30 de marzo: Madrid, España (Movistar Arena)
- 1 de abril: Madrid, España (Movistar Arena)
- 3 de abril: Madrid, España (Movistar Arena)
- 4 de abril: Madrid, España (Movistar Arena)
- 8 de abril: Lisboa, Portugal (MEO Arena)
- 9 de abril: Lisboa, Portugal (MEO Arena)
- 13 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)
- 15 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)
- 17 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)
- 18 de abril: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)
- 22 de abril: Amsterdam, Países Bajos (Ziggo Dome)
- 27 de abril: Amberes, Bélgica (AFAS Dome)
- 29 de abril: Colonia, Alemania (Lanxess Arena)
- 1 de mayo: Berlín, Alemania (Uber Arena)
- 5 de mayo: Londres, Reino Unido (The O2)
- 4 de junio: Miami, Florida (Kaseya Center)
- 8 de junio: Orlando, Florida (Kia Center)
- 11 de junio: Boston, Massachusetts (TD Garden)
- 13 de junio: Toronto, Canadá (Scotiabank Arena)
- 16 de junio: Nueva York, Nueva York (Madison Square Garden)
- 20 de junio: Chicago, Illinois (United Center)
- 23 de junio: Houston, Texas (Toyota Center)
- 27 de junio: Las Vegas, Nevada (T-Mobile Arena)
- 29 de junio: Los Angeles, California (Kia Forum)
- 3 de julio: San Diego, California (Pechanga Arena)
- 6 de julio: Oakland, California (Oakland Arena)
- 16 de julio: Bogotá, Colombia (Movistar Arena)
- 24 de julio: Santiago, Chile (Movistar Arena)
- 25 de julio: Santiago, Chile (Movistar Arena)
- 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)
- 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)
- 10 de agosto: Rio de Janeiro, Brasil (Farmasi Arena)
- 15 de agosto: Guadalajara, México (Arena VFG)
- 19 de agosto: Monterrey, México (Arena Monterrey)
- 24 de agosto: Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes)
- 26 de agosto: Ciudad de México México (Palacio de los Deportes)
- 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico)
