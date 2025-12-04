Reunión de la Cámara de Representantes sobre doble ataque en el Caribe: “Es una de las cosas más preocupantes que he visto”

Por Katie Bo Lillis, Ellis Kim, Morgan Rimmer y Annie Grayer, CNN

Dos importantes legisladores de la Cámara de Representantes se mostraron divididos tras una reunión informativa privada con el oficial militar que supervisó el ataque de septiembre a un presunto barco narcotraficante, que incluyó un supuesto doble ataque que causó la muerte de los tripulantes que habían sobrevivido. Un destacado demócrata calificó el video del incidente, compartido como parte de la reunión informativa, como “una de las cosas más preocupantes” que vio como legislador.

“Cualquier estadounidense que vea el video que yo vi verá a las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacando a náufragos: malos, malos, pero atacando a náufragos”, declaró Jim Himes, demócrata de Connecticut y miembro de mayor rango de la Comisión de Inteligencia de la Cámara. “Sí, transportaban drogas. (Pero) no estaban en condiciones de continuar su misión de ninguna manera”.

Sin embargo, el presidente del panel, el representante republicano Rick Crawford de Arkansas, afirmó que consideraba que el segundo ataque sí estaba justificado.

“No deberíamos sorprendernos si enviamos gente a cumplir una misión, y esa gente cumple su misión”, dijo Crawford.

En lo que ha sido el escrutinio más significativo del Congreso sobre la campaña militar del presidente Donald Trump en el Caribe, el almirante Frank “Mitch” Bradley fue al Capitolio este jueves para una serie de reuniones privadas con legisladores de ambos partidos para defender el segundo ataque contra el buque.

La mayoría de los republicanos han mostrado su apoyo general a la campaña, que ha causado la muerte de más de 80 personas y que un amplio abanico de expertos legales externos define como probablemente ilegal. Sin embargo, el ataque del 2 de septiembre ha suscitado un escrutinio bipartidista en tanto podría haber constituido un crimen de guerra, incluyendo, como consecuencia, la promesa de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado de supervisarlo.

Cuando después del primer ataque el buque no se hundió, según informaron previamente CNN y otros medios, las fuerzas armadas llevaron a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes.

Se considera un crimen de guerra causar la muerte de náufragos, definidos por el manual de derecho de guerra del Pentágono como personas “que necesitan asistencia y cuidados” y que “deben abstenerse de cualquier acto hostil”.

“Se trata de dos personas en evidente peligro, sin medios de locomoción y con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos”, declaró Himes este jueves.

El Departamento de Defensa ha defendido el segundo ataque argumentando que los sobrevivientes seguían “intentándolo” y funcionarios de Defensa han afirmado que pidieron ayuda por radio. Si hubieran sido rescatados, teóricamente podrían haber continuado traficando drogas, según funcionarios estadounidenses informados sobre los ataques.

Se esperaba que Bradley presentara este jueves un argumento similar ante los legisladores, según informó previamente CNN. La reunión con Himes y Crawford fue la primera del día.

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado especializado en derecho de la guerra y uno de los que cree que el Gobierno está tratando ilegalmente a civiles como combatientes enemigos sin autorización para la guerra, desestimó el argumento del departamento.

“Incluso si se asumiera que hay un conflicto armado y que estas personas podrían ser el objetivo en primera instancia, no pierden su condición de ‘náufragos’ al pedir ayuda basándose en la especulación de que los rescatistas podrían rescatar parte de la carga”, declaró. “Eso abriría un enorme agujero en la protección de los náufragos… Si en cualquier momento en que se pidiera ayuda se perdiera la condición de ‘náufrago’, no habría protección alguna”.

La cronología precisa de los dos ataques, así como quién los ordenó, ha sido objeto de constante escrutinio desde que surgieron por primera vez en la prensa los informes sobre el segundo ataque durante el fin de semana.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y sus portavoces, criticaron inicialmente la información sobre el segundo ataque, y la calificaron como “informes inventados, incendiarios y despectivos”. Sin embargo, pocos días después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el segundo ataque y afirmó que Bradley fue quien lo ordenó.

Himes declaró el jueves que el almirante les dijo a los legisladores que Hegseth no dio la orden de “matar a todos”. CNN informó previamente que una fuente familiarizada con los ataques afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a los militares que se aseguraran de que todos los pasajeros del barco murieran, pero no estaba claro si sabía que había sobrevivientes antes de que se llevara a cabo el segundo ataque.

Durante una reunión de gabinete el martes, Hegseth declaró que presenció el ataque inicial contra el barco, pero que luego se marchó para asistir a otras reuniones y se enteró del segundo ataque horas después.

Al preguntársele si le informaron que Hegseth ordenó el segundo ataque contra un supuesto barco narcotraficante en septiembre, después de que el ataque original no matara a todos los pasajeros a bordo, Crawford respondió que “entendía” que Bradley había ordenado el ataque.

“Me siento seguro y no tengo más preguntas sobre Hegseth”, declaró Crawford a CNN.

Sin embargo, el lenguaje preciso de las órdenes de Hegseth en torno al ataque del 2 de septiembre —y los más de 20 ataques posteriores que las fuerzas armadas han llevado a cabo— sigue sin estar claro.

