Millones de republicanos con Obamacare quieren que se extiendan los subsidios. La mayoría de republicanos en el Capitolio no

Por Tami Luhby, CNN

Los legisladores republicanos están profundamente divididos sobre si extender los subsidios mejorados a las primas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, pero millones de republicanos inscritos en los planes de Obamacare tienen un mensaje claro para ellos: no permitan que los subsidios reforzados caduquen.

Alrededor del 72 % de los afiliados republicanos —y la misma proporción de partidarios de MAGA con cobertura de Obamacare— están a favor de extender la asistencia más generosa, que expirará a finales de año, según una nueva encuesta de KFF, un grupo independiente de investigación sobre políticas sanitarias.

Lo mismo ocurre con el 95 % de los afiliados demócratas y el 84 % de los independientes.

Se espera que el Senado vote la próxima semana sobre el futuro de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), como parte de un acuerdo alcanzado por los demócratas para reabrir el Gobierno.

Sin embargo, los republicanos no han logrado ponerse de acuerdo sobre su propio plan para someterlo a votación, y la Casa Blanca retiró recientemente una propuesta para extender los subsidios ante la oposición republicana.

Si los subsidios adicionales expiran, las primas que pagan los afiliados se duplicarán con creces, en promedio, el próximo año, según KFF. Esto obligará a muchas personas a considerar si pueden encontrar los fondos para pagar las pólizas, quedarse sin seguro o tomar otras medidas.

Aunque históricamente Obamacare no ha sido muy popular entre el Partido Republicano, más de 9 millones de republicanos e independientes con inclinaciones republicanas dependen de él para su seguro médico este año, según KFF. Representan casi el 40 % de los afiliados este año.

Los subsidios mejorados, promulgados por la administración Biden en 2021, han hecho que la cobertura sea más asequible, permitiendo a los estadounidenses de bajos ingresos no pagar primas o casi nada, y abriendo la asistencia a la clase media por primera vez.

La ayuda contribuyó a atraer a un récord de 24 millones de personas a contratar pólizas este año.

Gran parte del crecimiento desde la aprobación del aumento de los subsidios se ha concentrado en los estados republicanos, especialmente en el sur.

Las inscripciones se triplicaron en Texas, Misisipi, Virginia Occidental, Louisiana, Georgia y Tennessee, según KFF. Casi seis de cada diez inscritos viven en distritos electorales con representación republicana.

Y en algunos de esos distritos, el margen de victoria en las elecciones a la Cámara de Representantes del año pasado fue más estrecho que el número de inscritos que viven en ellos, dijo Cynthia Cox, directora del Programa de KFF sobre la ACA

Belinda Hernández es una republicana que le dijo a CNN que no habría votado por el presidente Donald Trump y la fórmula republicana el año pasado si hubiera sabido que no apoyarían la extensión de los subsidios mejorados de los que depende.

La residente de Texas y su esposo tienen una barbería y pagan unos US$ 215 al mes por su cobertura. Hace unas semanas, recibieron una carta de su aseguradora que les informaba que su prima mensual se dispararía a más de US$ 700, lo cual les resultaría imposible de pagar.

Pero después de consultar el mercado federal de seguros médicos, healthcare.gov, se enteró de que todavía calificaría para los subsidios originales de Obamacare, lo que reduciría su tarifa mensual a US$ 354.

“Es más dinero para pagar con los mismos ingresos, lo que significa que tendré que ajustarme más al presupuesto que antes”, dijo Hernández, de 46 años, señalando que ya está lidiando con el alto costo de los comestibles y otras necesidades básicas.

“¿Cuánto más puede recortar una familia cuando las finanzas ya están tan ajustadas? Pero necesitamos un seguro para estar tranquilos si enfermamos o terminamos en el hospital”, expresó.

Incluso algunos republicanos conservadores que no están entusiasmados con la cobertura de la Ley de Atención Médica Asequible dicen que los subsidios mejorados deberían extenderse, al menos para algunos afiliados.

El empresario de restaurantes Francesco Casola estaba más satisfecho con el seguro médico que tenía antes de Obamacare, pero ha permanecido en el mercado porque es la mejor cobertura que puede conseguir por su dinero.

Se prevé que la prima de este residente de Nueva Jersey aumente de US$ 1.500 para él y dos de sus hijos a casi US$ 2.000 el próximo año, lo que lo obligará a hacer malabarismos para poder pagarla.

Aun así, no cree que los estadounidenses de clase media como él deban recibir asistencia del Gobierno, una opinión compartida por algunos republicanos y demócratas, quienes han presentado propuestas para extender los subsidios mejorados con límites de ingresos.

La iniciativa recortaría la ayuda a quienes ganan más de US$ 150.000 al año.

Pero Casola cree que los que están más abajo en la escala de ingresos deberían seguir recibiendo los subsidios mejorados.

“No quiero que nadie se enferme y no reciba ayuda”, dijo Casola, de 59 años. “Eso es inhumano”.

Gran parte del crecimiento en la contratación de Obamacare desde que se promulgaron los subsidios mejorados se ha producido entre aquellos que apenas llegan a fin de mes, dijo Cox.

La encuesta de KFF reveló que el 58 % afirmó no poder permitirse un aumento de US$ 300 en la prima anual sin afectar significativamente la economía familiar.

Si sus primas se duplicaran, una cuarta parte de los afiliados afirmó que probablemente se quedarían sin seguro médico, mientras que el 15 % indicó que probablemente buscaría otro trabajo con cobertura.

Casi un tercio afirmó que probablemente buscaría otro plan de Obamacare con una prima más baja, pero que podría tener deducibles y copagos más altos.

Si bien el Congreso aún tiene tiempo para extender los subsidios más generosos, más de la mitad de los encuestados informaron a KFF que tomarían sus decisiones sobre la cobertura para 2026 antes de diciembre. Esto significa que algunos afiliados podrían ya haber optado por quedarse sin seguro.

“Una vez que pierdes a alguien porque decide que no puede pagarlo, es difícil convencerlo de que regrese, incluso si la situación cambia”, dijo Cox.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.