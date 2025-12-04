“Me gusta enfrentar a los mejores”: Luis Suárez habla con CNN en Español antes del sorteo del Mundial 2026 y la MLS Cup

Por CNN en Español

Si hay una voz autorizada para hablar de la selección de Uruguay, esa es la de Luis Suárez. Puede que no haya podido levantar la Copa del Mundo durante su carrera como futbolista, pero este delantero implacable, ariete demoledor y símbolo de la “garra charrúa” que desde la década de 2010 ha trascendido fronteras, ha sido protagonista de unas cuantas epopeyas en la cita máxima del fútbol mundial.

Cómo olvidar esos goles a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial 2010 o el doblete con el que tumbó a la gigante Inglaterra en 2014. Y ya que hablamos de goles, hay que recordar aquel no que convirtió, sino que evitó con su mano para mantener con vida a la Celeste ante Ghana en la Copa del Mundo en Sudáfrica.

Suárez es sinónimo de Uruguay, y los charrúas de Mundial. Después de todo, fueron los primeros campeones del mundo. Hoy, a casi un siglo de aquella primera página dorada, nadie quiere enfrentar a la Celeste, mucho menos en fase de grupos. El delantero del Inter Miami lo tiene muy presente cuando se sienta a hablar con CNN en Español, a horas nada más del sorteo de la fase de grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“En el Mundial 2010 estábamos con el cabeza de serie, que era Sudáfrica, el campeón de la Concacaf, que era México, y Francia, y pasamos como primeros de grupo. En 2014 nos tocó Inglaterra, Costa Rica e Italia, que eran dos europeos fuertes, y pasamos. A nosotros nos gusta eso”, dice el histórico “9” de la Celeste. “Mucha gente dice ‘que me toque un grupo fácil’, y a mí me gusta enfrentarme siempre contra los mejores, contra los más difíciles, porque para eso están los mundiales”.

Consultado sobre su mirada de la selección comandada por Marcelo Bielsa, a la cual él mismo perteneció hasta la última Copa América, dice que lo ve “muy bien”, resaltando que hay futbolistas uruguayos “en los mejores equipos del mundo, jugando a un grandísimo nivel, muchos incluso siendo capitanes, referencias en sus clubes y a nivel mundial”.

“La selección de Uruguay se ganó el respeto hace muchos mundiales. Eso es importante. Después, hay que tratar de demostrarlo dentro de la cancha, porque los partidos son difíciles y a veces con nombres no se gana”, responde el uruguayo.

Si hay una cualidad de Suárez que resalta sobre el resto es su frialdad frente al arco, su resolución para encontrar el fondo de la red. Sin embargo, esa determinación contrasta con su duda a la hora de elegir entre los goles a Inglaterra y la mano salvadora ante Ghana como momento favorito de su experiencia en la Copa del Mundo: “Siendo delantero, quiero que se me recuerde por los goles”, dice entre risas. “En 2014 venía de un trabajo muy difícil de recuperación de una lesión de rodilla y hacer dos goles contra Inglaterra en un partido así en un Mundial es algo inolvidable para mí, pero también entiendo y sé la repercusión que tuvo lo del partido contra Ghana, y obviamente que los dos tienen su factor positivo”.

Una Copa América, una Champions, cinco Ligas de España, tres de Uruguay… esos son apenas un puñado de los títulos que Luis Suárez ha levantado en su carrera. Sin embargo, aunque su vitrina personal parezca abarrotada, todavía tiene lugar para un trofeo más: la MLS Cup, la final de la liga estadounidense a la que su Inter Miami consiguió llegar en este 2025.

Para muchos futboleros el prestigio de la competencia puede estar lejos del de la Orejona, pero no para Suárez. Para él, la posibilidad de ganar este trofeo que las Garzas aún no han conseguido tiene un significado especial. “Nunca se sabe si puede ser la última, con la edad que uno tiene. Nunca se sabe cuántas más posibilidades de jugar una final habrá”.

El Inter Miami recibirá este sábado en el Chase Stadium al Vancouver Whitecaps, y el ariete uruguayo tiene clara su misión: “disfrutar del querer ganarla y que sea una linda fiesta para el fútbol, un lindo espectáculo para los que la vean”.

Para el Pistolero, que está gastando sus últimos cartuchos en el verde césped, levantar el título con el equipo de Florida puede ser un buen momento para cerrar ese círculo que abrió en enero de 2024, cuando decidió llevar su fútbol a Norteamérica.

“Es una oportunidad de dejar una buena imagen, y para nosotros redondear un buen año que hicimos a nivel general, a pesar de todavía no haber conseguido ningún trofeo, más allá de ganar la Conferencia Este”, le dijo a CNN.

El futbolista, que en enero cumplirá ya 39 años, nunca dejó de valorar su profesión y la dedicación que conlleva: “Sufrí mucho cuando era chico para poder jugar al fútbol, hice muchos sacrificios para ir a entrenar. Cuando se me dio la oportunidad de poder debutar en primera, supe que era una oportunidad única, que no la podía desaprovechar, y así entro a cada partido, pensando en todo lo que pasé para no desaprovechar cada minuto”.

“A veces uno para, pero es porque está cansado, no porque no tenga ganas de seguir corriendo, seguir jugando al fútbol”, dice a menos de 72 horas de salir a buscar un nuevo título, el 24 en su carrera. “Después también está ese ADN que tiene uno y que tenemos nosotros, con la edad que tenemos, con todo lo que hemos ganado, de querer seguir ganando. Perdemos en el entrenamiento y nos enojamos. Perdemos los partidos y nos enojamos. Eso es lo que nos hace a nosotros ser competitivos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.