Los estadounidenses menores de 30 años están bajo “presión profunda” y desconfían de las instituciones, según una encuesta

Los jóvenes estadounidenses son “una generación bajo una presión profunda” con poca confianza en las instituciones y preocupaciones económicas generalizadas, según una encuesta del Instituto de Política de Harvard a adultos menores de 30 años publicada este jueves.

Los adultos jóvenes dicen, en una proporción que va del 57 % al 13 %, que las cosas en el país van generalmente por el camino equivocado, en lugar de dirigirse en la dirección correcta. Solo el 32 % describe a EE.UU. como una democracia saludable o una que “funciona en cierta medida”, mientras que el 64 % la califica como un sistema en problemas o uno que ha fracasado por completo.

La encuesta, que incluyó a 2.040 adultos menores de 30 años y se realizó entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025, arroja luz sobre las opiniones de los jóvenes estadounidenses respecto a la situación económica y política del país.

“Los jóvenes estadounidenses están enviando un mensaje claro: los sistemas e instituciones diseñados para apoyarlos ya no se sienten estables, justos ni receptivos a esta generación”, dijo John Della Volpe, director de encuestas del Instituto de Política de Harvard, en un comunicado. “Su confianza en la democracia, la economía e incluso entre ellos mismos se está desmoronando —no porque estén desconectados, sino porque se sienten ignorados y desprotegidos en un momento de profunda incertidumbre”.

El 72 % de los encuestados —incluyendo el 88 % de los demócratas, el 73 % de los republicanos y el 66 % de los independientes— dice que es al menos algo importante para ellos que Estados Unidos sea una democracia. Eso representa una disminución respecto al 78 % general en 2021, proveniente casi en su totalidad de los republicanos.

La encuesta indica que la aprobación de la gestión del presidente Donald Trump se sitúa actualmente en solo el 29 % entre los adultos menores de 30 años, con los demócratas y republicanos en el Congreso en niveles igualmente bajos del 27 % y 26 %, respectivamente.

Al preguntarles sobre su preferencia para el resultado de las elecciones de medio término de 2026, los votantes registrados menores de 30 años prefieren un Congreso controlado por los demócratas sobre uno republicano por un margen de 17 puntos, 46 % a 29 %, con aproximadamente una cuarta parte de indecisos.

En general, solo alrededor de la mitad de todos los adultos jóvenes dice que definitiva o probablemente votará el próximo año, y solo el 28 % dice considerarse políticamente comprometido, aunque pocos dicen estar desconectados por completo de las noticias políticas.

En una pregunta abierta sobre el tema nacional que más les preocupa, el 29 % menciona cuestiones económicas, el 18 % se refiere a temas relacionados con el Gobierno, la política y la democracia, y el 10 % indica asuntos relacionados con la inmigración. Los adultos jóvenes están divididos acerca de sus perspectivas financieras personales, con un 30 % esperando estar mejor económicamente que sus padres cuando lleguen a la edad de ellos, un 25 % que espera estar peor y un 26 % que cree que estará estar más o menos igual.

La encuesta también revela que aproximadamente un tercio de los adultos jóvenes, el 35 %, dice que usa regularmente plataformas de IA generativa como ChatGPT, Gemini o Claude. Por un margen de 30 puntos, 44 % a 14 %, los adultos jóvenes esperan que la IA les quite más oportunidades de las que crea, mientras que el resto espera que no haya cambios o no está seguro al respecto.

La encuesta del IOP de Harvard utilizó el panel KnowledgePanel de Ipsos, representativo a nivel nacional, y los resultados tienen un margen de error de +/- 2.94 puntos porcentuales para la muestra completa.

