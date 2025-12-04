Las 5 cosas que debes saber este 4 de diciembre: restricciones a inmigración, “secuestro” del Mayo y Spotify Wrapped

CNN Español

Engañado, esposado y sedado: cómo fue el “secuestro” del Mayo Zambada antes de su detención en EE.UU., según Guzmán López. Hegseth arriesgó a militares al compartir planes de guerra en Signal, según informe. Llegó Spotify Wrapped 2025. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Trump endurece su ofensiva contra la inmigración ilegal tras el tiroteo en Washington: frena decisiones de asilo, revisa casos del Gobierno de Biden, amplía vetos de viaje y TPS, limita la cantidad de refugiados, somete a las green cards a un mayor escrutinio y restringe visas laborales y estudiantiles. Un resumen de las medidas que generan incertidumbre entre millones de inmigrantes.

Casi un año y medio después de la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael “Mayo” Zambada, por primera vez está disponible la versión de uno de los involucrados directamente. Guzmán López aseguró que orquestó una reunión con el Mayo para, posteriormente, subirlo a la fuerza —engañado, esposado y sedado— a un avión que los llevaría a ambos a territorio estadounidense.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron este miércoles nuevas fotos y videos de una isla privada en el Caribe que perteneció a Jeffrey Epstein, arrojando nueva luz sobre lo que fue el epicentro de las décadas de abuso de niñas y mujeres por parte del difunto delincuente sexual convicto.

El pescador colombiano Alejandro Carranza es una de las decenas de personas que han muerto en los ataques que fuerzas de Estados Unidos han realizado en aguas internacionales desde principios de septiembre, dice su familia, que este martes denunció al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que las acciones militares estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas violan diversas leyes y han causado ejecuciones extrajudiciales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso en riesgo información militar confidencial, lo que podría haber representado un peligro para las fuerzas militares de EE.UU. y los objetivos de la misión, cuando en marzo usó Signal para compartir planes de ataque altamente sensibles dirigidos contra los rebeldes hutíes en Yemen, según cuatro fuentes familiarizadas con el contenido de un informe clasificado del inspector general del Pentágono. Exclusivo CNN.

Un mapache se emborracha en una licorería en Virginia: lo encuentran desmayado en el suelo del baño

El ladrón irrumpió en la licorería de Virginia en la madrugada y asaltó el estante inferior, donde se almacena el whisky escocés. Rompió botellas, derribó una baldosa del techo y dejó un charco de alcohol en el suelo. Esta es la foto del sospechoso.

Los mejores pronósticos de huracanes de 2025 surgieron de un modelo de IA

La temporada 2025 de huracanes del Atlántico, que finalizó oficialmente el 30 de noviembre, demostró las cada vez mayores capacidades de la inteligencia artificial para el pronóstico de tormentas. Los expertos afirman que no hay vuelta atrás.

Llegó Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny destronó a Taylor Swift como el artista más reproducido

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny se convirtió en el artista más reproducido por cuarta vez, destronando a Taylor Swift. Conoce los artistas latinos que más figuran en los listados populares del año de la plataforma.

40 %

Las acciones de Constellation Brands, propietaria estadounidense de Modelo Especial y de Corona, han caído casi un 40 % este año, lo que la convierte en una de las empresas con peor desempeño del S&P 500: es una víctima inesperada de la ofensiva contra la inmigración ilegal de Trump.

“No es una campaña de presión, va mucho más allá de eso”

—El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que la demostración masiva de fuerza de Estados Unidos alrededor de Venezuela va “mucho más allá” de una campaña de presión sobre el presidente Nicolás Maduro, mientras considera los próximos pasos.

El momento en el que explota el cohete Zhuque-3 al acercarse a la plataforma de lanzamiento en China

Una empresa espacial privada china envió con éxito su nave espacial Zhuque-3 a órbita, pero fracasó en su histórico intento de volver a aterrizar el cohete propulsor.

