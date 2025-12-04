La ofensiva migratoria del Gobierno de Trump se mueve a Luisiana y Minnesota: ¿cómo es la comunidad hispana en esos estados?

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La amplia ofensiva contra la inmigración ilegal de parte del Gobierno de Donald Trump sigue su curso a través de Estados Unidos. Luego de pasar por estados como California, Illinois y Carolina del Norte, las acciones federales de control migratorio llegaron esta semana a Luisiana y Minnesota.

En esta ocasión, la ofensiva migratoria se centra en Nueva Orleans, Minneapolis y St. Paul. Estas ciudades, así como otras que han sido objetivo del Gobierno estadounidense (como Los Ángeles, Chicago y Charlotte), han visto un aumento en la cantidad de agentes federales y son gobernadas por los demócratas.

El Gobierno de EE.UU. dijo que, en la actual ofensiva migratoria, buscará realizar al menos 5.000 arrestos en Nueva Orleans, con el objetivo de detener “lo peor de lo peor”. Lesli Harris, integrante del Concejo Municipal de Nueva Orleans, declaró a CNN que esa cifra “no es realista” y aseguró que “no creo que haya 5.000 de lo peor de lo peor”. La alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno, quien nació en México, dijo que ve perfilamiento racial en el operativo.

En tanto, la ofensiva migratoria se despliega en Minneapolis y St. Paul mientras Trump intensifica sus ataques contra los somalíes en Minnesota. Las autoridades de control migratorio están apuntando a todas las personas de ascendencia somalí, incluso a ciudadanos estadounidenses, dijo un refugiado somalí que integra el Concejo Municipal de Minneapolis. En Minnesota viven más de 79.000 somalíes, y cerca del 80 % reside en Minneapolis y St. Paul. Los funcionarios del estado han prometido defender a la comunidad somalí en las dos ciudades.

Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, alberga poblaciones inmigrantes históricas, incluida una importante comunidad vietnamita-estadounidense que hoy vive en medio de la preocupación por las acciones migratorias del Gobierno.

Asimismo, el estado también es hogar de miles de personas originarias de comunidades hispanas o latinas, según datos de la American Community Survey 2024 de la Oficina del Censo de EE.UU.

Sumando a los extranjeros latinos/hispanos que residen en el estado y a ciudadanos o residentes originarios de esta región, la comunidad hispana/latina en Luisiana suma una población de 357.628 personas.

De estas, la mayoría son originarias de México:

México: 105.796 personas

Honduras: 76.923

Cuba: 21.498

Puerto Rico: 19.101

Guatemala: 13.127

El Salvador: 12.959

Nicaragua: 11.996

España: 9.385

República Dominicana: 8.394

Colombia: 7.520

Si bien el objetivo de las autoridades federales de inmigración en Minneapolis y St. Paul —dos de las ciudades más importantes de Minnesota— es la comunidad somalí, la población de origen hispano/latino suma casi el mismo número de personas que en Luisiana.

Según las estimaciones del Censo de EE.UU., Minnesota tiene una población de 388.435 personas latinas o hispanas.

Nuevamente México es el país de origen de la mayoría, según la Oficina del Censo:

México: 221.876 personas

Puerto Rico: 24.230

Ecuador: 17.722

Guatemala: 16.875

Honduras: 13.224

El Salvador: 11.312

Colombia: 10.494

Venezuela: 10.304

España: 6.333

Cuba: 5.714

Tim Walz es el actual gobernador y miembro del Partido Demócrata.

Las principales ciudades del estado —Minneapolis, St. Paul y Rochester— son bastiones demócratas.

En la elección presidencial de 2024, el estado en su conjunto votó 50,9 % por Kamala Harris y 46,7 % por Donald Trump.

Jeff Landry es el actual gobernador y miembro del Partido Republicano.

Las principales ciudades del estado —Nueva Orleans, Baton Rouge y Shreveport— son bastiones demócratas.

En la elección presidencial de 2024, el estado en su conjunto votó 60,2 % por Donald Trump y 38,2 % por Kamala Harris.

Con información de Karen Esquivel, Rebekah Riess, Deva Lee y Priscila Alvarez, de CNN.