La ansiedad se apodera de la comunidad somalí de Minneapolis mientras los agentes de ICE se centran en las Ciudades Gemelas

Todo parecía normal en los mercados somalíes de Minneapolis: los hombres estaban sentados en sillas de barbero, las mujeres miraban prendas coloridas en las boutiques y los clientes probaban sambusas fritas y platos de arroz en los restaurantes, mientras por momentos el llamado musulmán a la oración se cantaba a bajo volumen por los altavoces.

Pero debajo de la tranquila superficie, se palpaba una ansiedad silenciosa.

Los bolsillos y las carteras estaban un poco más cargados con documentos de inmigración y pasaportes mientras el espectro de la ofensiva inmigratoria de la administración Trump se cernía sobre los lugares de reunión de la diáspora somalí en las Ciudades Gemelas, hogar de la mayor población de personas del país del este de África.

Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes somalíes indocumentados ha comenzado en Minneapolis y St. Paul, Minnesota, según informó a CNN el miércoles una fuente con conocimiento de los planes.

Estas ciudades son el objetivo más reciente de la amplia ofensiva de deportación de Trump, que ha conducido a un aumento de agentes federales inundando las calles de ciudades demócratas como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans.

Mientras el presidente de Estados Unidos menospreciaba a su comunidad llamándola “basura”, muchos en la colectividad somalí de Minneapolis se sentían inquietos, como lo evidenciaban las multitudes más dispersas de lo normal en dos centros comerciales diferentes y alguna que otra tienda cerrada.

Un joven que trabaja en una panadería en el centro comercial Karmel, al sur del centro de Minneapolis, declaró que el sitio este martes por la noche estaba muerto en comparación con lo habitual.

El hombre, que solo dio su primer nombre, Fawzi, señaló que está nervioso a pesar de haber nacido en Minneapolis.

“Tengo miedo”, indicó. “Imagina que estás sentado en tu coche y de repente alguien se acerca y te dice: ‘Oye, tienes que venir conmigo’”.

En el extenso centro comercial cubierto, las oficinas que ofrecen servicios de visas y envíos internacionales se intercalan con tiendas de henna, hileras de boutiques que venden atuendos tradicionales somalíes, coloridas alfombras de oración y joyas de oro. En lo alto, un techo azul con estrellas blancas simboliza la bandera de Somalia.

En otro mercado a unos dos km de distancia, 24 Somali Mall, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, realizó una visita para calmar los nervios y mostrar su apoyo el miércoles por la tarde.

Frey estaba haciendo fila para comprar un dulce somalí en una panadería cuando una mujer se le acercó y le mostró su tarjeta de residencia. Le dijo que la llevaba porque tenía miedo.

“Es decir, es ciudadana estadounidense”, declaró Frey más tarde a CNN. “Lleva 25 años aquí, en Minneapolis”.

Mientras el alcalde posaba para fotos y charlaba con los compradores en el centro comercial 24 Somali, afuera se desarrollaba una escena diferente.

Tres vehículos con vidrios polarizados y placas de Virginia se detuvieron cerca de una persona que mendigaba en una calle nevada. De los autos salieron varios hombres armados con chalecos de las fuerzas del orden con la inscripción “ERO” (Operaciones de Ejecución y Deportación), según presenció CNN.

Le pidieron la identificación a la persona antes de dejarla ir, contó más tarde el hombre a CNN.

Se negó a dar su nombre, pero afirmó que es un ciudadano estadounidense de 35 años que nació en Buffalo, Nueva York.

Agregó que les mostró a los agentes sus “papeles” y agregó que no habría tenido problemas en hacerlo si los agentes no hubieran sido tan “agresivos”.

“Me agarraron la mano”, contó. “No deberían hacer eso. … Por lo demás, no tengo ningún problema con la verificación”.

Frey señaló que de las más de 80.000 personas de ascendencia somalí en el área de Minneapolis-St. Paul, la gran mayoría son ciudadanos o residentes legales. Solo unos pocos cientos tienen estatus de protección temporal, que el presidente Donald Trump ha amenazado con eliminar.

“Es un número bastante pequeño, pero, repito, están aquí legalmente”, manifestó, y agregó que teme que los agentes federales violen la Constitución al “arrestar a ciudadanos estadounidenses por parecer somalíes”.

Otros residentes dijeron a CNN que ellos también llevaban tarjestas de identidad y documentos por miedo a ser detenidos.

Kamal Ali, quien maneja un negocio de camiones de volteo con su padre y su hermano, se aseguró de guardar su pasaporte en su billetera antes de dirigirse al centro comercial Karmel para cenar.

“No quiero problemas”, señaló el hombre de 39 años, quien asegura que llegó a Estados Unidos a los 10 años con sus padres después de vivir en un campo de refugiados en Somalia.

El alcalde firmó el miércoles una orden ejecutiva para prohibir que los agentes policiales federales, estatales y locales utilicen estacionamientos, rampas, garajes o terrenos baldíos propiedad de la ciudad para realizar operaciones de control de inmigración.

La orden se basó en una política similar en Chicago, donde las autoridades federales de inmigración habían utilizado anteriormente lotes municipales para realizar operaciones, comentaron funcionarios de la ciudad de Minneapolis en un comunicado.

La orden de Frey también creará una “plantilla de señalización” para empresas locales y propietarios que quieran marcar sus propiedades como prohibidas para estas actividades, según el comunicado.

Abdul Abdullahi, quien dirige una oficina de empleo en 24 Somali Mall, expresó que encuentra “vergonzosas” las palabras de Trump sobre la comunidad somalí.

“Es muy lamentable que alguien en el cargo más alto del mundo generalice y degrade a toda una comunidad diciendo que son basura, que no sirven para nada”, manifestó Abdullahi, de 39 años, quien afirma haber vivido en Minneapolis durante décadas. “Esto es solo un intento de dividirnos, un intento de enfrentarnos entre nosotros”.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios del presidente Donald Trump sobre no querer inmigrantes somalíes en Estados Unidos, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, hablando con CNN, citó un análisis de datos sobre los somalíes en Minneapolis y otras partes del país que sugieren que hay “fraude generalizado, particularmente fraude matrimonial, cuando se trata de inmigración”.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, casi el 58 % de los somalíes de Minnesota nacieron en Estados Unidos. De los somalíes en Minnesota nacidos en el extranjero, una abrumadora mayoría (el 87 %) son ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Los ciudadanos de Somalia obtuvieron por primera vez el Estatus de Protección Temporal en 1991, cuando el país se sumió en el caos tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre.

En 2013, Estados Unidos reconoció oficialmente al Gobierno somalí en Mogadiscio por primera vez en dos décadas.

Los somalíes han mantenido el Estatus de Protección Temporal “debido a la inseguridad y al conflicto armado en curso que presentan serias amenazas a la seguridad de los retornados”, según la legislación.

No todos los que hablaron con CNN eran críticos de Trump. Algunos dijeron que votaron por él.

Entre ellos se encontraba un cliente de 40 años del Karmel Mall que dijo que asistió a un mitin de Trump en Minneapolis en 2019, pero que lo rechazaron porque el lugar estaba lleno.

“La economía estuvo muy bien el primer trimestre”, dijo el hombre, ingeniero mecánico, que solo quiso compartir su nombre de pila, Mohamud. “Soy un hombre de números”.

Aun así, Mohamud indicó que cree que la retórica de Trump mejorará la posición del presidente a expensas de la comunidad somalí local.

“Esto le dará un impulso de apoyo”, comentó. “Ya sabes, la gente se unirá a él, ya sabes… haciendo grande a Estados Unidos, sea lo que sea que eso signifique, ¿verdad?”

Nasir Abdi, cliente del 24 Somali Mall, compartió este sentimiento.

“Esto es solo un espectáculo”, expresó.

Algunos residentes somalíes abordaron un escándalo de fraude de US$ 300 millones en Minnesota en el que decenas de personas, la gran mayoría de ellas de ascendencia somalí, fueron acusadas.

Trump hizo referencia al escándalo, que desvió dinero destinado a alimentar a niños durante la pandemia a estafadores, una semana antes del Día de Acción de Gracias, calificando a Minnesota de “centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero” mientras anunciaba planes para terminar el Estatus de Protección Temporal para los residentes somalíes en el estado.

“Hay algunas personas podridas que cometieron delitos y violaron la ley, pero al mismo tiempo, no se puede aplicar un castigo colectivo”, indicó Ali, el hombre que trabaja en el negocio de camiones de volteo de su familia.

Frey planteó un argumento similar en términos más contundentes.

“Si robaste comida a niños y dinero que debería haber sido destinado a vivienda, deberías ir a la cárcel”, comentó mientras comía un plato de carne de cabra y arroz en el centro comercial 24 Somali. “No puedes responsabilizar a toda una comunidad por las acciones de los estafadores”.

Agregó: “Soy judío y nadie me ha hecho responsable de los crímenes financieros de Bernie Madoff”.

Emma Tucker, Priscilla Alvarez, Rebekah Riess y Julie In de CNN contribuyeron a este informe.

