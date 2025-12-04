Exclusivo: sobrevivientes de barco blanco de segundo ataque no pidieron refuerzos, dice a legisladores el almirante a cargo

Por Haley Britzky, Katie Bo Lillis y Natasha Bertrand, CNN

Los dos hombres que murieron mientras flotaban aferrados a su barco volcado durante un segundo ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas, a principios de septiembre, no parecían tener radio ni otros dispositivos de comunicación, dijo este jueves a los legisladores el principal oficial militar a cargo del ataque, según dos fuentes con conocimiento directo de sus informes al Congreso.

Desde septiembre, funcionarios de defensa han rechazado discretamente las críticas de que matar a los dos sobrevivientes equivalía a un crimen de guerra, argumentando, en parte, que se trataba de objetivos legítimos porque parecían estar pidiendo ayuda o refuerzos por radio, refuerzos que, si los hubieran recibido, teóricamente podrían haberles permitido continuar traficando las drogas a bordo de su barco, que se hundía.

Funcionarios de defensa hicieron esa afirmación en al menos una sesión informativa para el personal del Congreso, en septiembre, según una fuente familiarizada con la sesión, y varios medios citaron a funcionarios repitiendo esa justificación la semana pasada.

No obstante, este jueves, el almirante Frank “Mitch” Bradley reconoció en sus informes a los legisladores que los dos sobrevivientes del ataque inicial militar no estaban en condiciones de hacer una llamada de auxilio. Bradley estaba a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en el momento del ataque y era el principal oficial militar que dirigía el ataque.

El ataque inicial a la embarcación, que se creía transportaba cocaína, mató a nueve personas de inmediato y partió el barco en dos, volcándolo y provocando una enorme columna de humo en el cielo, dijeron las fuentes que vieron el video en las sesiones informativas. Parte del video de vigilancia era una vista ampliada y de mayor definición de los dos sobrevivientes aferrados a una parte aún flotante y volcada, dijeron.

Durante poco menos de una hora —41 minutos, según otro funcionario estadounidense— Bradley y el resto del centro de mando militar estadounidense discutieron qué hacer mientras observaban a los hombres luchar por voltear lo que quedaba de su barco, dijeron las fuentes.

Finalmente, Bradley dijo a los legisladores que ordenó un segundo ataque para destruir los restos de la embarcación, matando a los dos sobrevivientes, bajo el argumento de que parecía que parte de la embarcación seguía a flote porque aún contenía cocaína, de acuerdo a una de las fuentes. Los sobrevivientes, hipotéticamente, podrían haber flotado hasta ponerse a salvo, luego haber sido rescatados y continuar traficando las drogas, de acuerdo con esa lógica.

La otra fuente con conocimiento directo de la sesión informativa calificó esa justificación de “increíblemente delirante”.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Según el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, republicano de Arkansas, y el senador demócrata Chris Coons de Delaware, quienes también fueron informados, las Fuerzas Armadas usaron un total de cuatro misiles para hundir el barco: dos misiles en el ataque inicial, de acuerdo con Coons, y dos en el segundo.

Fue el relato más detallado hasta la fecha del ataque del 2 de septiembre. Sin embargo, no estuvo más cerca de crear un consenso.

Se considera un crimen de guerra matar a personas náufragas, que el manual de leyes de guerra del Pentágono define como personas “que necesitan asistencia y cuidado” y a las que “deben abstenerse de cualquier acto hostil”. Aunque la mayoría de los republicanos han manifestado su apoyo a la campaña militar más amplia del presidente Donald Trump en el Caribe, el segundo ataque del 2 de septiembre ha generado un escrutinio bipartidista, incluyendo, lo más significativo, una promesa de supervisión del Comité de Servicios Armados del Senado.

No obstante, después de la ronda de sesiones informativas privadas de este jueves por parte de Bradley, lo que estaba listo para ser el escrutinio hasta la fecha más significativo del Congreso sobre la campaña pareció fracturarse a lo largo de las líneas partidistas. Las interpretaciones del video variaron enormemente: Cotton dijo que “vio a dos sobrevivientes intentando voltear un bote, cargado de drogas destinadas a Estados Unidos, para poder mantenerse en la pelea”. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Jim Himes, demócrata de Connecticut, lo calificó como “una de las cosas más inquietantes” que ha visto como legislador.

“Cualquier estadounidense que vea el video que yo vi verá a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacando a marineros náufragos. Tipos malos, tipos malos, pero atacando a marineros náufragos”, dijo Himes. “Sí, llevaban drogas. No estaban en posición de continuar su misión de ninguna manera”.

El aparente abandono de las afirmaciones de los funcionarios de defensa sobre una llamada de auxilio como evidencia de una intención hostil continua —y por lo tanto, la validez del segundo ataque— es solo el último de una serie de relatos cambiantes del Gobierno de Trump desde que los informes surgieron en la prensa durante el fin de semana.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y sus portavoces al principio arremetieron contra los reportes del segundo ataque, calificándolo de “información fabricada, incendiaria y despectiva”, como señaló el funcionario. No obstante, apenas unos días después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el segundo ataque ocurrió y dijo que Bradley fue quien lo ordenó.

El papel de Hegseth en el segundo ataque —incluyendo las órdenes precisas que dio a Bradley— continúa siendo objeto de escrutinio.

Himes y otros legisladores dijeron este jueves que el almirante les informó que Hegseth no dio la orden de “mátenlos a todos”, como informó inicialmente The Washington Post.

A los legisladores se les dijo este jueves que Hegseth había dejado claro antes de que comenzara la misión que los ataques debían ser letales, pero que no fue informado sobre los sobrevivientes hasta después de que estos murieron, de acuerdo con una de las fuentes con conocimiento directo.

Durante una reunión del gabinete el martes, Hegseth dijo que observó el ataque inicial al bote, pero que luego se fue a otras reuniones y se enteró del segundo ataque horas después.

La mayoría de los legisladores republicanos respaldaron a Hegseth tras la sesión informativa de este jueves.

“Me siento confiado y no tengo más preguntas para Hegseth”, dijo a CNN el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, de Arkansas.

Pero el lenguaje preciso de las órdenes de Hegseth en torno al ataque del 2 de septiembre —o los más de 20 ataques adicionales que han llevado a cabo las Fuerzas Armadas— sigue sin estar claro, al igual que la justificación legal más amplia de la campaña.

Desde el ataque del 2 de septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han realizado más de 20 ataques adicionales a botes que han considerado tripulados por “narcoterroristas”, matando al menos a 87 personas en una campaña que una amplia gama de expertos legales ha argumentado que probablemente es ilegal.

“El juicio subyacente que enmarca toda esta operación es que si hay un bote con narcóticos y personas afiliadas a una organización de tráfico de drogas, eso es un objetivo legítimo”, dijo Coons a los periodistas este jueves. “Todavía tengo preguntas sobre eso”.

