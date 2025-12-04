EE.UU. ataca otro barco en el Pacífico y mata a cuatro, mientras aumentan los cuestionamientos sobre su ofensiva antidrogas

Por Samantha Waldenberg, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron este jueves un ataque contra un presunto barco de drogas en el Pacífico oriental, matando a cuatro personas a bordo, según una publicación en redes sociales del Comando Sur de EE.UU.

“Southern Spear realizó un ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada como terrorista. La inteligencia confirmó que la embarcación transportaba drogas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro hombres vinculados al narcotráfico y terrorismo que iban a bordo murieron”, dice la publicación.

Junto a la publicación se muestra un video de 21 segundos en el que se observa el ataque al barco.

El ataque de este jueves ocurre mientras el Pentágono enfrenta críticas bipartidistas por un ataque en septiembre contra una presunta embarcación de narcotráfico, en el que las Fuerzas Armadas realizaron ataques adicionales y mataron a los tripulantes sobrevivientes.

El almirante de la Marina de Estados Unidos Frank “Mitch” Bradley informó a líderes del Congreso este jueves sobre ese incidente.

Noticia en desarrollo…

