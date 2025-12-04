Conteo en Honduras: Asfura vuelve a tomar ventaja sobre Nasralla, en medio de críticas al escrutinio y nuevas interrupciones

Por CNN en Español

El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, volvió este jueves a encabezar el conteo de votos tras las elecciones del domingo, con una ventaja de unos 14.000 votos sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) al 84 % de actas.

El avance fue lento durante el miércoles, con un aumento de cerca de cinco puntos. Durante la tarde, la divulgación electrónica volvió a detenerse por “mantenimiento” de la empresa encargada de la página, según denunciaron las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo.

Asfura, quien recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ubica en primer lugar con el 40,05 %, por encima del 39,74 % de Nasralla. La oficialista Rixi Moncada se mantiene lejos, con el 19,17 %.

Los alrededores de un hotel en Tegucigalpa donde el CNE instaló un centro de divulgación permanecieron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras la concentración del martes de simpatizantes de Nasralla que exigían mayor rapidez en el proceso. Varios comercios de la capital reforzaron sus escaparates con madera y metal, una medida habitual ante posibles protestas o disturbios durante la jornada poselectoral, reportó EFE.

La divulgación del conteo preliminar quedó detenida el lunes cuando los candidatos estaban en “empate técnico” y se reanudó el martes en medio de cuestionamientos. En ese momento, Nasralla pasó al primer lugar, aunque siempre por márgenes estrechos.

“Conocemos los números y sabemos que la ventaja la tiene nuestro candidato Nasry Asfura”, dijo entonces el Partido Nacional.

Por su parte, Nasralla volvió a pedir el miércoles celeridad en el conteo, pero reconoció que la definición del ganador “tomará unos días” debido al escrutinio especial y a impugnaciones en actas con aparentes irregularidades. Por la noche rechazó en redes sociales un supuesto pacto con el oficialismo y advirtió: “Estamos tomando todas las precauciones para que no nos hagan fraude como en 2013 y 2017”.

El CNE tiene por ley hasta 30 días desde la votación para publicar los resultados oficiales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de EFE