¿Crees que hace frío ahora? Solo espera la ráfaga ártica de esta semana que está a punto de batir récords en Estados Unidos

Por Briana Waxman y Andrew Freedman, CNN

Hace frío ahora, pero la próxima ráfaga de aire ártico lo llevará a otro nivel. Tras la última tormenta invernal que azotó el país, más de 200 millones de personas se despertarán con temperaturas gélidas a medida que el aire más frío de la temporada se extiende por las llanuras, el Medio Oeste, los Grandes Lagos y el noreste. Esta caída generalizada pone en juego docenas de récords diarios

Después de varias rondas de nieve durante la semana pasada, el Medio Oeste ahora se prepara para las temperaturas más frías de la temporada.

El frío intenso procedente de Canadá descenderá sobre las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste el miércoles. Las temperaturas máximas estarán entre 15 y 25 grados por debajo de lo normal y apenas lograrán alcanzar unos 10 grados Fahrenheit (12 grados Celsius) en partes de las Dakotas. Decenas de ciudades en el Alto Medio Oeste podrían establecer nuevos récords diarios de frío en las temperaturas máximas.

La mañana del jueves será la más fría, ya que se pronostica que las temperaturas reales del aire caerán a valores de dos dígitos bajo cero en Fahrenheit, incluso hasta Iowa y Nebraska, es decir entre -10 y -19 grados Fahrenheit (-23 a -28 grados Celsius). Las sensaciones térmicas comunes estarán entre -10 y -25 grados Fahrenheit (-23 y -32 grados Celsius).

Des Moines y Cedar Rapids, en Iowa, están preparadas para romper el récord diario de temperatura mínima el jueves, descendiendo a -11 grados Fahrenheit (-24 grados Celsius) y -7 grados Fahrenheit (-22 grados Celsius), respectivamente. Cedar Rapids podría calentarse apenas hasta valores de un solo dígito por encima de cero en Fahrenheit el jueves por la tarde, es decir entre 1 y 9 grados Fahrenheit (-17 a -13 grados Celsius), lo que marcaría un nuevo récord de la temperatura máxima más fría del día.

Las temperaturas de la tarde en gran parte del Medio Oeste quedarán atrapadas en valores de dos dígitos en Fahrenheit, es decir entre 10 y 19 grados Fahrenheit (-12 a -7 grados Celsius), entre 20 y 30 grados por debajo de lo normal para principios de diciembre.

También podrían caer récords desde Illinois hasta la Costa Este el viernes por la mañana. Chicago podría descender por debajo de su récord diario de temperatura mínima de 4 grados Fahrenheit (-16 grados Celsius), mientras que Indianápolis podría acercarse a su récord de 8 grados Fahrenheit (-13 grados Celsius), establecido por última vez en 1886. Las temperaturas mínimas estarán en valores de dos dígitos en Fahrenheit en Pensilvania, es decir entre 10 y 19 grados Fahrenheit (-12 a -7 grados Celsius), lo que rompería récords diarios en varias ciudades.

La mañana del viernes será la más fría desde principios de marzo en la ciudad de Nueva York, con una temperatura mínima cercana a 20 grados Fahrenheit (-7 grados Celsius). También podrían caer los récords de los aeropuertos JFK y LaGuardia. Las sensaciones térmicas serán intensas.

Las tormentas invernales que azotan a Estados Unidos esta semana, y que se pronostica que ocurrirán durante las próximas semanas, pueden estar relacionadas en gran parte con el desplazamiento del vórtice polar que comenzó a fines de noviembre, dijeron investigadores a CNN.

El vórtice polar es una corriente circular de fuertes vientos sobre el Ártico que puede retener el aire frío en esa región. Sin embargo, recientemente se debilitó y se deslizó hacia el sur, en dirección a las latitudes medias, derramando aire ártico frío sobre zonas densamente pobladas.

Esto puede crear condiciones más tormentosas, dijo Andrea López Lang, meteoróloga de la Universidad de Wisconsin-Madison, ya que el aire frío del norte choca con aire relativamente más cálido.

Y el vórtice polar débil también implica una corriente en chorro más ondulada. Estas son las corrientes de viento que fluyen de oeste a este a través del hemisferio norte. Una corriente en chorro ondulada puede provocar un latigazo cervical, explicó Judah Cohen, meteorólogo del MIT.

Durante el resto de diciembre, podemos esperar oscilaciones frecuentes entre condiciones más suaves que el promedio y temperaturas frías a medida que las tormentas avanzan.

Sin embargo, López Lang advirtió que este vórtice polar no es el único factor que explica las próximas fluctuaciones de temperatura. “Sin duda contribuye, pero no lo es todo”, afirmó.

¿Será este el fin del frío intenso? La meteoróloga investigadora Amy Butler, de la NOAA, advirtió que se espera otra ola de frío para mediados de diciembre. “Parece que el vórtice polar se extenderá aún más sobre Norteamérica en unos 7 a 10 días”, señaló.

Todavía faltan unas tres semanas para el inicio oficial del invierno, pero la Madre Naturaleza lleva una gran ventaja.

Los meteorólogos de CNN Mary Gilbert y Taylor Ward contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.