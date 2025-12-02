Tormenta invernal en EE.UU. se intensifica y se dirige al este: más de 55 millones de personas están bajo alerta
Por CNN
En EE.UU., más de 55 millones de personas están este martes bajo alerta climática invernal por un sistema tormentoso que afecta a una gran porción del país que abarca desde Arkansas hasta Maine.
Según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, la hora punta de la mañana promete ser desordenada y peligrosa, con precipitaciones heladas y fuertes lluvias acercándose al corredor de la I-95 alrededor del amanecer.
La tercera tormenta invernal en una semana en EE.UU. ha dejado varios centímetros de nieve en partes del Medio Oeste y ha provocado problemas en los desplazamientos, con carreteras heladas en todo el Valle de Ohio.
Se prevé que el sistema arroje la primera nevada generalizada de la temporada al noreste y Nueva Inglaterra.
Según el pronóstico, la nieve llegará al noreste a primera hora de la mañana de este martes y continuará durante gran parte del día, principalmente al norte y al oeste de las principales ciudades del corredor I-95 antes de intensificarse rápidamente y convertirse en una bomba ciclónica con ráfagas de viento a medida que avanza por la costa este.
Durante esta jornada, serán posibles algunas condiciones de hielo en el límite entre la lluvia y la nieve.
Incluso es posible que se produzcan temperaturas aún más frías y récord como consecuencia de la tormenta al este de las Montañas Rocosas.
La tormenta ya ha azotado partes de los Grandes Lagos, el Valle de Ohio y los Apalaches. La nieve y el hielo están aumentando en el oeste y norte de Kentucky después de que las lluvias hayan dado paso a las nevadas.
Las precipitaciones han afectado gran parte del sureste, lo que podría provocar inundaciones repentinas localizadas.
La tormenta se organizará mejor a partir de este martes por la mañana y llevará nieve, lluvia y una mezcla de hielo hacia el este.
St. Louis, Missouri, registró una nevada diaria récord de más de 96 cm este lunes a medida que las condiciones de la tormenta empeoraron en todo el país, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El récord anterior en la ciudad para el 1 de diciembre fue de 88 cm, establecido en 1937.
Por su parte, Houston vivió su día más frío este lunes. El termómetro en el Aeropuerto Hobby marcó solo 8 grados Celsius, estableciendo un nuevo récord para la temperatura máxima más baja registrada en esa estación el 1 de diciembre.
Este registro rompió la antigua marca de 10 grados Celsius establecida en 1974.
Los habitantes de Houston se enfrentarán a un cambio climático brusco, ya que las temperaturas volverán a alcanzar cerca de 21 grados a mitad de semana.
En Alabama la lluvia cayó rápida y furiosamente este lunes, tanto que Mobile estableció un nuevo récord.
El Servicio Meteorológico Nacional informó una precipitación total de 8 cm en su sitio de observación de Mobile, quebrando la antigua marca de casi 6 cm establecida en 1996.
Aquí está lo último:
- Retrasos en viajes: la tormenta está causando caos en los viajes, y el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago informó más de 1.500 retrasos en los vuelos en las últimas 24 horas.
- Condiciones peligrosas para conducir: las carreteras podrían estar cubiertas con hasta 6 mm o más de hielo en los Apalaches de Carolina del Norte, Virginia Occidental y Virginia, lo que podría causar cortes de electricidad. Se han reportado accidentes de tránsito en San Luis, y un niño fue hospitalizado tras un accidente de autobús en el norte de Illinois.
- Temperaturas gélidas: los vientos racheados de la tormenta podrían hacer que la sensación térmica sea de hasta 7 grados en Minneapolis, 8 grados en Indiana y 10 grados en Chicago el martes por la mañana.
- Nieve récord: Kansas City estableció un nuevo récord de nevadas diarias de 91 cm el lunes, rompiendo el récord anterior de 38 cm.
- Estado de emergencia: se ha declarado el estado de emergencia en cinco condados del norte de Nueva Jersey, y se esperan nieve, aguanieve y lluvia helada a primera hora del martes, avisó el gobernador Phil Murphy.
- Escuelas cerradas: muchas escuelas en Vermont, Nuevo Hampshire, Pensilvania y Massachusetts cerrarán el martes debido a que la tormenta llevará la nevada más intensa al interior del noreste.
- Ciudades que se saltan: es poco probable que las principales ciudades del noreste sufran acumulación de nieve, en parte porque el océano Atlántico está más caliente de lo normal.
- Lluvia intensa y fría: existe un riesgo de inundación de nivel 1 de 4 durante la noche en gran parte de Alabama y Georgia, así como en el norte de Florida.
- En el golfo: tormentas eléctricas severas podrían dirigirse a las regiones de la costa del golfo de Alabama y el norte de Florida hasta este martes, mientras un grupo de fuertes tormentas avanza hacia el noreste.
