Las 5 cosas que debes saber este 2 de diciembre: incertidumbre electoral en Honduras, aliados de Maduro y Nueva Orleans

El Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares cuando el escrutinio estaba al 57 % y mostraba un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), separados por apenas 515 votos. El CNE tiene, por ley, hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados.

A medida que crece la presión militar de EE.UU. en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece estar quedándose cada vez más solo ante un destino incierto. Este domingo perdió en las urnas a dos aliados regionales: Honduras y San Vicente y las Granadinas. Si bien no tienen gran peso diplomático, esto ocurre cuando Caracas no puede darse el lujo de quemar puentes.

Mientras se espera que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional ingresen esta semana a Nueva Orleans ha surgido un hilo común entre los funcionarios locales: se los mantiene en la oscuridad, y eso incrementa el temor entre la comunidad inmigrante.

Joaquín Guzmán López, hijo del capo mexicano de la droga Joaquín “el Chapo” Guzmán, se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico y asociación delictiva continua, meses después de que su hermano Oviedo llegara a un acuerdo de culpabilidad.

Rusia afirma que capturó la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk, lo que sería una victoria importante para sus fuerzas si se confirma, aunque Ucrania desestimó lo que calificó como “declaraciones ruidosas” de Moscú destinadas a influir en las negociaciones para poner fin a la guerra. La afirmación de Moscú, que CNN no puede verificar de forma independiente, se produce tras meses de intensos combates por el control de este centro estratégico.

¿Cuál es la palabra del año, según el Diccionario Oxford?

A. Parasocial.

B. Rage bait.

C. Brain rot.

D. Labubu.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Los juguetes para niños con inteligencia artificial ya están aquí, pero ¿son seguros?

Los ositos de peluche y muñecos de felpa han sido durante mucho tiempo un elemento básico en las colecciones de juguetes. Pero hoy no solo “contestan” en la imaginación de los niños: algunos hablan mediante chatbots de inteligencia artificial (IA) integrados.

La FIFA anunció cuándo y cómo dará a conocer el calendario del Mundial 2026 con sedes y horarios confirmados

A pocos días de que se dé a conocer el sorteo del Mundial 2026, la FIFA anunció cuándo y de qué manera se determinarán las sedes y los horarios de cada uno de los 104 partidos que tendrá la primera Copa del Mundo de 48 selecciones.

La curiosa coincidencia entre el Flamengo y la serie “Stranger Things”

El Flamengo de Brasil se consagró campeón de la Copa Libertadores el mismo año en que se estrenó la última temporada de la serie de Netflix “Stranger Things”. Lo curioso es que no es la primera vez que esto ocurre.

US$ 556 millones

“Zootopia 2” arrasa en la taquilla del fin de semana de Acción de Gracias con un estreno global de US$ 556 millones en EE.UU.

“Recomendaré un veto total de viaje para todos y cada uno de los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, parásitos y adictos a los subsidios. (…) NO LOS QUEREMOS. NI UNO SOLO”

—La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que, tras una reunión con el presidente de EE.UU. Donald Trump, recomendará un “veto total de viaje” para algunos países que no especificó. CNN ha contactado al Departamento de Seguridad Nacional y a la Casa Blanca para obtener más detalles.

El pueblo donde los hipopótamos rondan las calles

En la localidad sudafricana de St. Lucia, los hipopótamos suelen deambular por los vecindarios durante la noche. Este destino clave de ecoturismo se ubica junto a uno de los hábitats de hipopótamos más grandes de Sudáfrica, donde la convivencia entre fauna y residentes es parte de la vida diaria.

🧠 La respuesta del quiz es: B. El Diccionario Oxford nombró el concepto rage bait como su Palabra del Año. Se denomina rage bait al contenido diseñado deliberadamente para causar ira en Internet y aumentar la interacción.

