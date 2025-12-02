Escándalo por ataques a barcos en el Caribe muestra los límites de la represión de Hegseth contra los medios de comunicación

Análisis por Brian Stelter, CNN

La hostilidad de Pete Hegseth hacia la prensa ha sido una característica definitoria de su tiempo como secretario de Defensa.

La actual controversia sobre los ataques estadounidenses contra presuntos barcos cargados de droga ayuda a demostrar por qué.

Las dudas sobre la legalidad de los ataques han empañado la campaña militar y han surgido en prácticamente todas las noticias sobre el asunto.

Si bien el portavoz del Pentágono ha afirmado repetidamente que “estamos en terreno legal firme”, los periodistas siguen citando a expertos legales e incluso a algunos funcionarios actuales que afirman lo contrario.

Las medidas represivas de Hegseth contra el acceso de la prensa al complejo del Pentágono no han disuadido la cobertura rigurosa sobre los ataques a los barcos. Al contrario, la cobertura ha sido liderada por los medios de comunicación que entregaron pases de prensa.

La cobertura informativa escéptica se intensificó este viernes pasado cuando The Washington Post informó sobre un llamado “doble toque”, o ataque de seguimiento, el pasado 2 de septiembre en la costa de Trinidad.

El Post, citando fuentes anónimas, reveló que Hegseth dio una “orden verbal” de matar a todos a bordo del barco, por lo que cuando se vio a dos sobrevivientes “aferrados a los restos humeantes”, los militares de EE.UU. dispararon un segundo misil y los dos hombres “volaron en pedazos en el agua”.

Confirmando la información sobre el ataque, CNN informó que las personas informadas sobre el asunto “dijeron que estaban preocupadas de que pudiera violar la ley de los conflictos armados, que prohíbe la ejecución de un combatiente enemigo que esté ‘fuera de combate’ o retirado del combate debido a una lesión o rendición”.

“Altos funcionarios de defensa de Estados Unidos y aliados del país han expresado su escepticismo sobre la legalidad de la campaña militar”, informó Natasha Bertrand de CNN.

Este es exactamente el tipo de disenso que Hegseth ha estado intentando evitar que se filtre al dominio público.

Desde que asumieron el mando en el Pentágono en enero, Hegseth y sus adjuntos han eliminado espacios de trabajo para periodistas confiables, han rechazado los pedidos de realizar ruedas de prensa periódicas frente a las cámaras, han ridiculizado a los medios de comunicación por razones políticas partidistas y han roto las normas de acceso al edificio.

Las normas revisadas de la administración penalizaron la información rutinaria, según abogados y defensores de la prensa, lo que provocó que los medios de comunicación se negaran a firmar.

En cambio, los reporteros entregaron sus credenciales en masa, y les negaron el acceso al complejo del Pentágono y, potencialmente, dificultando el acceso de los comunicadores a las fuentes.

Pero una lectura atenta de las noticias sobre los ataques con barcos muestra que dentro del Pentágono aún se habla.

El artículo del Post citó a “algunos funcionarios estadounidenses, actuales y anteriores, y expertos en derecho de la guerra” que afirmaron que la campaña contra los narcotraficantes “es ilegal y podría exponer a los más directamente involucrados a un proceso judicial”.

Como el cuerpo de prensa del Pentágono ya no trabaja en el edificio, Hegseth ha buscado reemplazarlos con comentaristas abiertamente pro-Trump y personas influyentes en las redes sociales.

Un grupo de creadores de contenidos mediáticos de MAGA visitarán el Pentágono esta semana para reuniones y entrevistas, según los horarios revisados ​​por CNN.

Varios creadores de contenido publicaron fotografías este lunes en las que afirmaban haber ocupado el antiguo cubículo del Washington Post, aunque estaban sentados en espacios diferentes.

Una vez fue del Post, y “¡ahora es mío!”, escribió Laura Loomer en X.

Sin embargo, como señaló el reportero de asuntos militares del Post, Dan Lamothe, Loomer no reside en el área de Washington. Y en cuanto al escritorio, “supongo que estará vacío la mayor parte del tiempo, como ha sucedido durante semanas”, escribió.

Las asignaciones de escritorio no son importantes, pero la cobertura independiente del las fuerzas armadas estadounidense sí lo es.

“Un Pentágono que limita el escrutinio limita la comprensión y debilita la misma institución que busca proteger”, dijo el Club Nacional de Prensa cuando se implementaron las nuevas reglas en octubre.

Hegseth no solo ha intentado limitar el escrutinio, sino también sembrar la desconfianza en quienes lo realizan. Lo hizo también como presentador de Fox News, repitiendo las acusaciones del presidente Trump de “noticias falsas”, y este año ha sido más descarado al respecto.

Sean Parnell, amigo y partidario vocal de Hegseth y actual portavoz del Pentágono, ha adoptado el mismo enfoque de ataque a la prensa.

El viernes, insinuó que los medios de comunicación inventaban sus fuentes sobre la orden de ataque de Hegseth. Escribió en X que toda la narrativa del Post era falsa, y añadió: “Esta gente simplemente inventa historias anónimas de la nada”.

Sin embargo, el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó los detalles clave.

“El 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó con acierto, dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del buque y la eliminación de la amenaza para Estados Unidos”, declaró.

Tanto legisladores republicanos como demócratas han expresado su preocupación por la legalidad de las operaciones contra presuntos barcos cargados de droga.

Así que no es de extrañar que Hegseth y Parnell quieran apoyar lo que Parnell llamó el “nuevo cuerpo de prensa del Pentágono”.

Pero esa descripción es engañosa, ya que hay poca evidencia de que los influyentes pro-Trump tengan la intención de dedicarse a la cobertura diaria de asuntos militares.

En cambio, según el programa de visitas de esta semana, podrán conversar con Hegseth y filmar contenido con varios funcionarios.

También tendrán la oportunidad de interrogar a la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, quien ofrecerá la primera sesión informativa en cámara de su mandato, ahora que todos los reporteros veteranos han abandonado el edificio. Las preguntas serán tan reveladoras como las respuestas.

