Pagarás más por menos esta temporada de compras y existen pruebas de ello

Por Matthew Egan

Las compras en Estados Unidos durante el Black Friday 2025 demostraron un rotundo éxito, con los consumidores dispuestos a gastar de manera significativa cuando encuentran buenos precios.

De acuerdo con datos oficiales de Mastercard, las ventas minoristas totales se dispararon un notable 4,1 este Black Friday. Además, las cifras de Adobe Analytics confirman el aumento de las compras online, que registraron un incremento masivo de 9,1. Esta tendencia alcista proyecta un sólido desempeño para este Cyber ​​Monday, cuyas ventas también se esperan que crezcan un 4 según Salesforce.

Todo ello supone un resultado bastante sólido, teniendo en cuenta el pesimismo de las encuestas económicas, la caída de la confianza del consumidor y la creciente frustración por el costo de la vida.

Sin embargo, bajo esas cifras tan llamativas se esconde una tendencia preocupante: los estadounidenses gastan más, pero obtienen menos.

Aunque las compras en línea en Estados Unidos aumentaron un 3 % durante el Black Friday, según Salesforce, este incremento se debió a un aumento del 7 % en el precio promedio de venta.

El volumen de pedidos, que mide cuánto se compró en un determinado período de tiempo, también disminuyó un 1 % en comparación con el Black Friday de 2024, según Salesforce.

Por lo que los carritos de compra fueron más pequeños durante el Black Friday, ya que las transacciones se redujeron en un 2 %.

“Los consumidores están pagando más por artículo que el año pasado, pero eso no les impide salir y gastar”, declaró Caila Schwartz, directora de información sobre consumidores de Salesforce, en una entrevista telefónica con CNN.

En general, los precios durante la llamada Cyber ​​Week han subido un 7 % en promedio, de acuerdo con Salesforce, lo que supone un aumento superior al 5 % registrado el año pasado.

Salesforce atribuyó el incremento de precios, al menos en parte, a las subidas históricas de los aranceles en algunos productos. Ya que el Gobierno de Trump ha elevado los aranceles sobre las importaciones estadounidenses al nivel más alto desde 1935, según el reporte de The Budget Lab de Yale.

Aunque es difícil determinar con certeza en qué medida los aumentos de precios están relacionados con los aranceles, algunas de las categorías que están experimentando los mayores incrementos de precios están sujetos precisamente a los aranceles.

Por ejemplo, según Salesforce, los precios promedio de venta electrónica de artículos para el hogar como muebles, electrodomésticos, arte y decoración, se dispararon un 24 % durante el Black Friday.

El presidente Donald Trump impuso aranceles a algunos tipos de muebles en el mes de octubre, así como a los países de los que Estados Unidos importa muebles, como Vietnam, Indonesia y la India.

Salesforce informó que los precios en línea también subieron un 6 % en ropa y un 7 % en productos electrónicos, dos categorías de productos que Estados Unidos importan en gran medida.

Trump advirtió a principios de este año que los aranceles podrían significar que los estadounidenses compraran menos cosas.

“Lo único que digo es que una niña, una niña de 10 años, una niña de 9 años, una niña de 15 años, no necesita 37 muñecas”, dijo Trump en mayo.

Salesforce no desglosó cuánto subieron o bajaron los precios de los juguetes, la mayoría de los cuales Estados Unidos importa de China.

Otro factor que podría estar impulsando el aumento de los precios: según Schwartz, los consumidores se están inclinando por categorías de precios más elevados, como los artículos de lujo y los productos para el hogar.

Por supuesto, los resultados de las ventas del Black Friday no revelan una información clave: quién está haciendo todas esas compras.

El auge de una economía en forma de K ha supuesto que, mientras muchos consumidores con ingresos más altos están comprando de forma agresiva, algunos estadounidenses menos acomodados están recortando gastos al tener que hacer frente al alto costo de la vida y al aumento del desempleo.

Antes de que comience la temporada de compras navideñas, los estadounidenses con ingresos más bajos manifestaron su intención de apretarse el cinturón de una forma significativa.

Según Gallup, los estadounidenses con ingresos familiares inferiores a US$ 50.000 tenían previsto gastar US$ 651 en regalos navideños, frente a los US$ 776 del año pasado.

Incluso los estadounidenses de ingresos medios tenían previsto reducir el gasto a US$ 847, frente a los US$ 902 del año pasado. Por el contrario, los consumidores de ingresos altos tenían previsto aumentar el gasto navideño a US$ 1.479, lo que supone un ligero aumento con respecto a los US$ 1.403 del año pasado.

Salesforce encontró pruebas de que los consumidores siguen siendo muy sensibles a los precios, lo que ha llevado a las tiendas a aplicar descuentos más importantes durante el fin de semana.

“Los consumidores se retrajeron al principio, pero a medida que aumentaron los descuentos, la demanda comenzó a repuntar durante el fin de semana”, dijo Schwartz.

Atraídos por esos descuentos más importantes, el volumen de pedidos en EE.UU. se tornó positivo durante el fin de semana, con un aumento del 2 % el sábado y el domingo, según Salesforce. El crecimiento general de las ventas aumentó un 5 %.

“Los consumidores esperaron, y hicieron bien en esperar”, afirmó Schwartz.

De cara al futuro, Salesforce prevé que las ventas en línea en Estados Unidos alcancen los US$ 13.400 millones el lunes, lo que supone un aumento del 4 % con respecto al año pasado. Se espera que los mayores descuentos se produzcan en los sectores del hogar (26 %), la salud y la belleza (35 %) y la ropa (37 %).

Solo el tiempo dirá si esas ofertas serán lo suficientemente atractivas como para atraer a los consumidores que llevan años luchando contra el impacto de los precios elevados.

