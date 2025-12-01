Otra tormenta invernal amenaza con nuevos problemas de viaje para las zonas ya afectadas durante el fin de semana festivo

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

El invierno ni siquiera ha comenzado oficialmente, pero el ambiente ya se acerca al cansancio típico de finales de febrero. Una nueva tormenta avanza desde las llanuras hacia el noreste, amenazando con más interrupciones en los viajes después de que una ráfaga posterior al Día de Acción de Gracias dejara una nevada récord en Chicago, cerrara carreteras en varios estados y provocara miles de cancelaciones de vuelos.

Una nueva ronda de nieve y hielo este lunes afectará a muchas de las mismas regiones, y continuará este martes con nieve en el interior del noreste, lluvias intensas en la costa y una franja de hielo a través del valle de Ohio.

Si esperabas evitar problemas de viaje saliendo temprano esta semana, la naturaleza podría tener la última palabra. Este sistema, rápido pero de alto impacto, llega incómodamente pronto tras uno de los fines de semana de viajes más disruptivos después de Acción de Gracias en años.

La nueva tormenta comenzó a formarse en el oeste este fin de semana, donde un fuerte sistema de baja presión ha estado canalizando humedad del Pacífico hacia el noroeste, la Gran Cuenca y las Rocosas. Las zonas más elevadas recibieron nieve fresca y áreas de menor altitud experimentaron nevadas ligeras.

Este lunes, esta energía giratoria se combinará con la humedad del Golfo, provocando lluvias y tormentas en Texas y el sur profundo, mientras que el borde norte de la tormenta aprovechará aire mucho más frío. La nieve y una mezcla invernal se extenderán desde las llanuras centrales hasta el valle del Misisipi, el bajo Medio Oeste y los Grandes Lagos durante la tarde y noche de este lunes.

Cualquier nevada residual generada por efecto lago tras la tormenta del fin de semana festivo mantendrá a partes de los Grandes Lagos bajo nieve constante durante gran parte del día. Des Moines, St. Louis y Chicago son solo algunos de los lugares donde se pronostica más nieve este lunes. Las palas tendrán que seguir en acción un poco más.

La tormenta se intensificará a medida que avance hacia el este. Desde la noche de este lunes hasta estel martes, lluvias generalizadas llegarán a las regiones del Atlántico medio, el sureste y la costa del Golfo. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas en el sur. El lado noroeste más frío del sistema traerá de nuevo nieve a los Apalaches y al interior del noreste.

Justo al sur de la nieve intensa, el aire cálido deslizándose sobre el suelo frío podría crear áreas de lluvia helada en los Apalaches centrales y del sur. Incluso una fina capa de hielo en las zonas más elevadas de Virginia y Carolina del Norte sería suficiente para causar problemas de viaje o cortes de energía dispersos.

La confianza en el pronóstico disminuye un poco más cerca del corredor de la I-95. Nueva York, Filadelfia, Boston y la ciudad de Washington podrían ver nieve al principio, pero la trayectoria exacta del centro de baja presión determinará si los copos se mantienen o rápidamente se convierten en lluvia. El límite entre esos dos escenarios es muy estrecho y depende de la rapidez con la que la baja costera se intensifique frente a la costa.

Diciembre marca el inicio del invierno meteorológico —que se extiende hasta febrero— y ciertamente se sentirá así durante la primera semana de la temporada. Muchos lugares en el centro y norte de EE. UU. permanecerán en temperaturas de entre -7 y -1 °C elste lunes, lo que hará que la nueva nieve y el hielo se acumulen sobre lo que ya ha caído.

Una vez que la nieve y el hielo se disipen, el frío se intensificará aún más. Una nueva oleada de aire ártico se extenderá por el centro y este de EE.UU. a finales de la semana, haciendo que las temperaturas caigan a sus niveles más bajos de la temporada hasta ahora.

Algunas áreas podrían acercarse a récords diarios de frío este jueves y viernes, especialmente en las llanuras, el Medio Oeste y el interior del noreste.

La próxima irrupción ártica podría ser un adelanto de más frío que llegará a lo largo de diciembre debido a una alteración del vórtice polar.

