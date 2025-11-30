Una mochila escolar azul en una fosa común: el sangriento pasado de Sri Lanka resurge de la tierra

Por Helen Regan, Kumanan Kanapathipillai, Kunal Sehgal y Hanako Montgomery, CNN

Dos esqueletos humanos yacen entrelazados sobre la tierra áspera: los brazos de uno envuelven la cabeza del otro, como si intentara protegerlo del peligro.

Conocidos simplemente como los números 177 y 178, sus identidades siguen siendo un misterio.

Forman parte de los 240 restos óseos humanos, incluidos niños y bebés, descubiertos en esta fosa común en Chemmani, en el distrito de Jaffna, al norte de Sri Lanka.

“Este lugar es una escena del crimen. Prohibida la entrada”, dice un cartel en la entrada.

Tarjetas blancas numeradas colocadas junto a los huesos indican cuántos esqueletos se han encontrado desde que comenzaron las excavaciones en mayo de este año, reavivando denuncias de atrocidades y encubrimientos de guerra que datan de décadas atrás.

En el corazón de la región de la minoría étnica tamil del país, una historia sangrienta y brutal está resurgiendo de la tierra.

Pero es difícil enterrar el pasado por completo.

De 1983 a 2009, la nación insular del sur de Asia, con 21 millones de habitantes, soportó una brutal guerra civil entre el Ejército de Sri Lanka y el grupo militante separatista Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE). Más comúnmente conocidos como los Tigres Tamiles, el grupo fue catalogado como organización terrorista por muchos países, incluidos Estados Unidos.

La guerra se libró a lo largo de líneas étnicas, enfrentando al estado cingalés budista mayoritario contra los rebeldes de la minoría étnica hindú, que luchaban por una patria tamil separada en el norte y el este tras años de violencia anti-tamil. Los Tigres fueron finalmente derrotados.

Según las Naciones Unidas, se cometieron atrocidades por ambas partes, y se estima que hasta 100.000 personas murieron en el conflicto, con miles de desaparecidos por la fuerza.

Dieciséis años después del fin de la guerra, las familias de las víctimas y los desaparecidos siguen luchando por justicia y rendición de cuentas.

“Algún día la verdad saldrá a la luz”, dijo V. S. Niranjan, abogado que representa a familiares de personas desaparecidas en Jaffna.

A tan solo unos pasos de una carretera principal, el sitio de fosas comunes de Chemmani es una de más de 20 fosas identificadas en Sri Lanka.

Se cree que muchas de las fosas que salpican el norte y el este del país contienen a las víctimas de atrocidades cometidas durante la guerra civil. Atrapada entre los combates de los rebeldes y el Ejército de Sri Lanka, la comunidad tamil de estas regiones fue la que más sufrió la violencia.

Las fuerzas armadas ocuparon Jaffna desde 1995 hasta el final de la guerra. Chemmani atrajo la atención internacional por primera vez en 1998, cuando el excabo del Ejército de Sri Lanka, Somaratne Rajapakse, quien estaba siendo juzgado por la violación y asesinato de la estudiante Krishanthi Kumaraswamy, confesó que cientos de tamiles habían sido enterrados allí después de que el Ejército de Sri Lanka retomara Jaffna.

Durante décadas, la fosa común permaneció oculta hasta que, en febrero, unos obreros que despejaban un terreno en el cementerio hindú encontraron restos óseos humanos.

Su hallazgo llevó a una excavación forense ordenada por el tribunal en mayo y junio, que inicialmente descubrió 19 esqueletos.

Desde entonces, se han encontrado los huesos de cientos de personas más.

Junto a los restos, se han hallado un biberón, una mochila escolar azul, pulseras y fragmentos de tela.

Más del 90 % de los restos no tenían ningún tipo de ropa. Los cuerpos fueron enterrados de manera desordenada, amontonados en fosas poco profundas de 45 a 60 centímetros, según la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, un organismo nacional independiente que investiga violaciones de derechos fundamentales.

Los tamiles, que han vivido en el norte y este de Sri Lanka durante miles de años, son principalmente seguidores del hinduismo, con una importante minoría cristiana, pero la comisión determinó que el hecho de que los cuerpos fueran enterrados desnudos descarta los entierros hindúes tradicionales. “Existe una probabilidad razonable de que los entierros fueran ilegales y resultado de ejecuciones extrajudiciales”, señaló.

Equipos de arqueólogos, agentes de la escena del crimen y especialistas en medicina forense bajo la jurisdicción del magistrado de Jaffna trabajaban en el lugar excavando, limpiando y almacenando los restos. Mientras los investigadores retiraban cuidadosamente la tierra en un punto, la cabeza de un esqueleto fue emergiendo lentamente, seguida por el torso, los brazos y el resto del cuerpo.

Equipados con herramientas finas, palas y martillos, separaban meticulosamente la tierra y las piedras de los huesos, usando a menudo sus manos enguantadas para quitar la suciedad.

Se ha extraído del suelo un pequeño bloque rectangular de tierra. Se pueden distinguir una diminuta columna vertebral y una caja torácica: los restos de lo que los investigadores creen que era un bebé.

“Hay niños con una muñeca que recuperamos… Estas son cosas muy perturbadoras”, dijo Niranjan, el abogado que asistía todos los días al sitio de las fosas para supervisar la excavación en nombre de las familias.

En septiembre, los investigadores solicitaron al tribunal de Jaffna que se ampliara el área a cartografiar y excavar, ya que el radar de penetración terrestre sugiere que podrían haber más restos humanos enterrados allí. Pero a finales de noviembre, el trabajo no se había reanudado.

Amnistía Internacional estimó que hasta 100.000 personas fueron “desaparecidas por la fuerza” —el arresto, encarcelamiento o secuestro secreto de una persona con el aval de organismos estatales o grupos rebeldes— en Sri Lanka durante la guerra, y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha atribuido la mayor parte de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad de Sri Lanka y a grupos paramilitares afiliados.

CNN envió solicitudes repetidas y detalladas de comentarios sobre las fosas de Chemmani y las denuncias de abusos durante la guerra al Ejército de Sri Lanka, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia. El Ejército remitió a CNN a un portavoz del Ministerio de Defensa, quien dijo que el asunto “está siendo manejado únicamente por las autoridades policiales bajo la supervisión del poder judicial”. El ministro de Justicia de Sri Lanka, Harshana Nanayakkara, dijo que no estaba disponible para hacer comentarios.

Hablando ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra el 29 de septiembre, Nanayakkara dijo que el Gobierno de Sri Lanka “cree en garantizar justicia para las víctimas y en encontrar la verdad y el cierre, en línea con su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Madres y viudas están liderando la lucha en Sri Lanka para exigir respuestas.

Durante más de 30 años han luchado por descubrir qué les sucedió a sus seres queridos, presionando al Gobierno y a las autoridades a través de los tribunales y en las calles.

Investigaciones previas sobre otras fosas comunes no lograron identificar a las víctimas, no llevaron a procesamientos o se detuvieron por falta de fondos o de voluntad política.

Sosteniendo fotos de sus familiares desaparecidos, cientos de residentes marcharon bajo un calor sofocante desde Jaffna hasta las fosas de Chemmani el 30 de agosto, exigiendo supervisión internacional independiente de la investigación porque no confían en que el sistema de justicia local les dé respuestas.

“¿Dónde están nuestros hijos?”, coreaban los manifestantes.

Cada una llegó con historias similares: un esposo, un hermano, un hijo; a veces toda una familia desaparecida sin dejar rastro.

Durante la protesta, Sivapatham Elangkothai se dejó caer al suelo polvoriento y, en una expresión de dolor e ira, se golpeó la cabeza y el pecho con la mano.

“¿Dónde están? Quiero verlos a todos, quiero que todos vengan a mí”, clamó.

Elangkothai, quien ayudó a organizar la protesta, sostenía una foto de su hija, su yerno y sus tres nietos pequeños, a quienes no ha visto en más de 16 años.

De regreso en su casa en Jaffna, relató los últimos meses que pasaron juntos.

Como muchas otras personas que vivían en el norte y este de Sri Lanka durante la guerra, los intensos combates obligaron a la familia de Elangkothai a huir de su hogar.

Terminaron en Vavuniya, un distrito estratégicamente importante para el Ejército de Sri Lanka como puerta de entrada al noreste, controlado en gran parte por los tamiles.

A finales de 2008, la hija de Elangkothai dio a luz a su tercer hijo, otro nieto para que Elangkothai y su esposo lo consintieran.

“Los amábamos mucho”, dijo.

Pero la familia quedó dividida entre el norte y el sur de Vavuniya, y cuando el Ejército de Sri Lanka inició su asalto final y más sangriento, quedaron separados para siempre.

Elangkothai supo después, a través de amigos de la familia, que su hija, su yerno y sus tres nietos fueron subidos a un autobús militar, junto con otros residentes, y llevados por soldados del Ejército de Sri Lanka. Su nieto más pequeño tenía solo 7 meses en ese momento.

En su casa en Jaffna, rodeada de fotos de su familia, Elangkothai abrazó dos saris que pertenecían a su hija.

“Cuando escucho que tocan la puerta, pienso que es mi hijo”, dijo. “Los busqué por todas partes. No se les encuentra”.

A pesar de haber presentado múltiples declaraciones juradas y apelaciones al Gobierno, Elangkothai aún no sabe qué le sucedió a su familia.

Ahora colabora con la sucursal de Jaffna de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Forzados, un grupo de la sociedad civil formado por familias tamiles de desaparecidos que realiza protestas regulares y exige rendición de cuentas al Estado.

“¿Cuál fue nuestro crimen? ¿Haber nacido tamiles?”, dijo.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, depositó flores en una vigilia que exigía justicia cerca de la fosa común de Chemmani en junio.

“Hoy se presenta una oportunidad para que Sri Lanka rompa con el pasado”, dijo Türk tras visitar el lugar, y pidió “un reconocimiento claro y formal de las violaciones, abusos y crímenes que ocurrieron, incluso durante la guerra civil”.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien asumió el cargo el año pasado, ha prometido restaurar la confianza, investigar los crímenes y llevar justicia a las familias de las víctimas. El Gobierno anunció que establecería una comisión de la verdad y la reconciliación para investigar los abusos cometidos durante la guerra en Sri Lanka, así como una fiscalía pública independiente.

Pero el descubrimiento de las fosas comunes de Chemmani ha fortalecido las demandas de los tamiles por justicia internacional, incluyendo la remisión de Sri Lanka a la Corte Penal Internacional.

Esas demandas de una investigación internacional parecieron ser descartadas en septiembre, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que la rendición de cuentas se gestionaría “a través de procesos internos creíbles”, ya que “la acción externa solo servirá para crear divisiones”.

Herath dijo que las investigaciones sobre la fosa común de Chemmani se están llevando a cabo “sin ninguna interferencia del Gobierno” y que “el Gobierno ha proporcionado y seguirá proporcionando recursos adecuados para los procesos relacionados”.

A lo largo de los años, los sucesivos gobiernos de Sri Lanka han establecido varias comisiones estatales de investigación y organismos de investigación, pero han tenido poco éxito en llevar a los responsables ante la justicia.

Las familias de las víctimas, los defensores de los derechos humanos y organismos internacionales como la ONU han criticado a las comisiones por su falta de transparencia, por ser ineficaces y, en última instancia, incapaces de garantizar la rendición de cuentas.

La Oficina de Personas Desaparecidas (OMP) se estableció en 2017 con el mandato explícito de determinar el paradero de las personas desaparecidas. Tiene registros de más de 23.000 casos, pero solo ha localizado a 23 personas, según informó una delegación de Sri Lanka al Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas el 29 de septiembre.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que la independencia de la OMP había sido “socavada” por “el nombramiento de miembros sin credibilidad ni independencia” y que había perdido la confianza de las comunidades de víctimas.

CNN se ha puesto en contacto con la OMP para obtener comentarios.

La delegación de Sri Lanka dijo al comité de la ONU que “Sri Lanka tenía una práctica de larga data de investigar denuncias de desapariciones” y que “todas las investigaciones de fosas comunes se realizaban bajo supervisión judicial y de acuerdo con los estándares legales”.

El Gobierno estaba “trabajando para abordar” los desafíos dentro de la OMP, había asignado fondos adicionales al organismo y esperaba “lograr resultados positivos a través de sus investigaciones y ganar la confianza pública”, agregó.

El Gobierno de Sri Lanka “tenía la voluntad política de investigar los casos de desapariciones forzadas” y estaba “trabajando para introducir un nuevo sistema de compensación para las familias de las víctimas”, dijo la delegación.

Mary Ranjini Nirmalanathan tiene más de 70 años y ha pasado toda su vida en Jaffna.

Ella y su esposo ahorraron mucho para construir la casa de sus sueños, pero esta quedó entre un campamento militar y el hospital de Jaffna, y a medida que la guerra se intensificaba a su alrededor, se vieron obligados a abandonarla, contó a CNN.

Su esposo hacía algunos trabajos para el Ejército como traductor; Nirmalanathan pensó que eso les ofrecería cierta protección. Pero un día de 1990, él no regresó de la base militar.

Nirmalanathan dijo que solía ir al campamento militar a exigir respuestas a los soldados. Como mujer sola con dos hijos pequeños a su cargo, temía por su vida y la de sus hijos.

Los soldados decían que su esposo estaba trabajando y que estaba bien.

Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y su esposo nunca regresó a casa.

Sus dos hijos crecieron sin padre y cargaron con el trauma de la guerra.

“Vieron morir a niños de su misma edad ante sus propios ojos”, dijo Nirmalanathan.

“Cuando había un ataque aéreo, los niños corrían a los refugios. Así era como jugaban. Nosotros no les enseñamos eso. Incluso mientras estudiaban, si veían un avión, dejaban todo y se escondían”.

Ella les decía a sus hijos que, algún día, su padre volvería a casa.

Pero los combates empeoraron. Solicitó pasaportes para que sus hijos pudieran irse de Sri Lanka, uniéndose al gran éxodo de tamiles que huyeron a Europa, India, Canadá y otros lugares durante la guerra.

En 2007, la tragedia volvió a golpear. La mañana en que llegó el pasaporte de su hijo mayor, los soldados se lo llevaron en una motocicleta.

Su hijo, que tenía 19 años en ese momento, fue visto por última vez en un enorme campamento militar cerca del aeropuerto de Jaffna. No ha tenido noticias de él desde entonces.

Hoy, ella y otras mujeres realizan una protesta cada mes exigiendo respuestas y una investigación internacional.

Nirmalanathan dijo que enfrenta acoso por parte de las autoridades debido a sus protestas. Algunas noches, entre las 2:00 a.m. y las 4:00 a.m., ve y escucha a personal de seguridad afuera de su puerta.

Ella cree que es una táctica de intimidación para evitar que movilice a otros familiares.

Observadores de las Naciones Unidas señalaron en un informe publicado en agosto “patrones continuos de vigilancia, intimidación y acoso a familias de desaparecidos, líderes comunitarios, actores de la sociedad civil, especialmente aquellos que trabajan en la rendición de cuentas por desapariciones forzadas y otros crímenes relacionados con el conflicto”.

En septiembre, durante una intervención en el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra, un representante del Gobierno de Sri Lanka acusó al periodista tamil independiente Kumanan Kanapathipillai, uno de los autores de este reportaje de CNN, de “actividades terroristas y delitos financieros”. Kanapathipillai ya había sido interrogado previamente por la Policía antiterrorista tras sus reportajes sobre las fosas comunes de Chemmani.

El Comité para la Protección de los Periodistas y varios otros grupos defensores de la prensa pidieron al Gobierno que pusiera fin a su “acoso” a Kanapathipillai. Más de 100 organizaciones e individuos de Sri Lanka emitieron una declaración conjunta diciendo que las “acusaciones infundadas y el acoso persistente son un intento de silenciar” a Kanapathipillai y sirven como “una advertencia para otros periodistas y activistas de habla tamil” que trabajan sobre la represión histórica y actual de la comunidad tamil.

El ministro de Relaciones Exteriores del país, Herath, dijo que el Gobierno “no dudará en tomar medidas ante cualquier presunto acoso o intimidación”.

El descubrimiento de la fosa común de Chemmani reabrió viejas heridas, pero también dio esperanza a muchas madres como Nirmalanathan de que finalmente puedan obtener respuestas.

“Hoy hay una razón por la que los familiares vienen y lloran. Después de todos estos años, creen firmemente que (sus seres queridos) volverán a casa… muchas madres como yo están esperando con tanta esperanza”, dijo.

“Nuetros seres queridos no pudieron alzar la voz cuando estaban vivos; ahora sus cuerpos están saliendo a contar la verdad.”

