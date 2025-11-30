El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicita un indulto en el juicio de corrupción en curso

Por Tal Shalev y Oren Liebermann, CNN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitó formalmente un indulto en su prolongado juicio por corrupción, argumentando que era en “interés público”.

En una carta dirigida al presidente de Israel, Isaac Herzog, Netanyahu escribió que su juicio se ha convertido en “un punto focal de feroz controversia” por el que asume “una amplia responsabilidad pública y más, con la comprensión de las ramificaciones generales de estos hechos”.

Netanyahu dijo que estaba en su “interés personal” demostrar su inocencia en el juicio en curso, pero que “el interés público dicta lo contrario”. La carta fue presentada el jueves y hecha pública este domingo.

Como jefe de Estado de Israel, Herzog tiene el mandato exclusivo de conceder indultos. Su oficina confirmó que recibió la solicitud y que Herzog la “considerará con gran cuidado y responsabilidad”.

En la carta de una página, Netanyahu no incluye una admisión de culpabilidad ni hace compromisos sobre su futuro político. Ha proclamado repetidamente su inocencia ante los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.

La solicitud formal de indulto representa un giro para el veterano líder israelí, quien había dicho que las acusaciones se derrumbarían y que demostraría su inocencia en los tribunales.

“Ante los desafíos de seguridad y las oportunidades diplomáticas que enfrenta actualmente el Estado de Israel, estoy comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para sanar las divisiones, lograr la unidad nacional y restaurar la confianza pública en las instituciones del Estado”, escribió Netanyahu, “y espero que todos los poderes del Estado hagan lo mismo”.

A principios de este mes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, intervino nuevamente en el caso con su propia carta al presidente de Israel, pidiendo un indulto para quien es, posiblemente, su partidario internacional más vocal.

“Por la presente le pido que conceda un indulto total a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro de guerra formidable y decisivo, y que ahora está guiando a Israel hacia una época de paz”, escribió Trump en una carta distribuida por el portavoz del presidente israelí.

