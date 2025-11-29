Ucrania afirma que atacó petroleros de la “flota fantasma” de Rusia con drones submarinos en el mar Negro

Por Tim Lister, Victoria Butenko y Darya Tarasova, CNN

Drones submarinos ucranianos atacaron a dos petroleros pertenecientes a la “flota fantasma” rusa en el mar Negro, según un funcionario de los servicios de seguridad ucranianos (SBU).

Ucrania se atribuyó los ataques tras las explosiones que alcanzaron a los dos buques entre el viernes y el sábado.

Una fuente de seguridad ucraniana informó a CNN que se habían utilizado drones marítimos Sea Baby en una operación conjunta del SBU y la Armada. Rusia no hizo comentarios al respecto hasta el momento.

Ambos petroleros sufrieron daños críticos, según la fuente, y quedaron fuera de servicio. “Esto supondrá un duro golpe para el transporte de petróleo ruso”.

Rusia utiliza cientos de petroleros, muchos de ellos con diferentes banderas de conveniencia, para transportar su petróleo a sus clientes, lo que busca burlar las sanciones.

El petrolero Virat, con bandera de Gambia, fue atacado de nuevo este sábado tras sufrir daños el viernes, según el Ministerio de Transporte de Turquía.

De acuerdo con las autoridades marítimas turcas, se registraron daños menores por encima de la línea de flotación y no se registró incendio. El buque se encuentra a unos 50 kilómetros de la costa turca. Los datos de seguimiento del barco mostraron que disminuyó la velocidad y giró hacia la costa a última hora del viernes.

“No se ha solicitado al personal que abandone el buque”, declaró el Ministerio de Transporte turco, pero se envió un remolcador de extinción de incendios al lugar.

El destino del Virat era incierto. Los datos de envío indicaban que se encontraba a la espera de órdenes en el mar Negro. Fue sancionado por Estados Unidos en enero, cuando zarpó con un nombre diferente, y por el Reino Unido y la Unión Europea a finales de este año.

El viernes también se produjo una explosión en otro buque que transportaba crudo ruso en una zona cercana del mar Negro. Los 25 tripulantes a bordo de ese petrolero, el Kairos, con bandera de Gambia, fueron evacuados. Ninguno de los dos buques se encontraba en aguas turcas cuando fueron alcanzados.

Un video mostró a remolcadores turcos combatiendo un extenso incendio a bordo del buque, a unos 50 kilómetros de la costa turca. El sábado, el Ministerio de Transporte turco informó que se había extinguido un incendio en la cubierta expuesta del Kairos.

El Kairos tiene 275 metros de eslora y pesa casi 80.000 toneladas. Fue sancionado por la Unión Europea a principios de este año y partió de un puerto indio a principios de este mes para regresar al puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro.

A principios de este año, se produjeron varias explosiones inexplicables en barcos que transportaban petróleo para Rusia desde el mar Negro.

Tanto el Virat como el Kairos habían transitado por el estrecho del Bósforo hacia el mar Negro. Otros barcos también sancionados por transportar crudo ruso recorrían la misma ruta, según datos de transporte marítimo este sábado.

También se produjo un ataque con un dron marino la madrugada de este sábado contra un punto de amarre en el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, según el Consorcio del Oleoducto del Caspio.

El oleoducto transporta petróleo desde Kazajistán, a través de Rusia, a clientes en el extranjero. El Ministerio de Energía de Kazajistán declaró haber activado un plan para redirigir los volúmenes de petróleo de exportación a rutas alternativas tras el ataque.

Novorossiysk ha sido atacado por drones ucranianos en múltiples ocasiones. CNN se ha puesto en contacto con los servicios de seguridad ucranianos para obtener comentarios.

