¿Es Google la empresa de IA más prometedora?

Análisis por Lisa Eadicicco, CNN

Google acaba de dar otro giro en la carrera de la inteligencia artificial (IA), que cambia rápidamente. Y sus principales competidores están tomando nota.

“Estamos encantados con el éxito de Google: han logrado grandes avances en IA y seguimos suministrando a Google”, escribió Nvidia en una publicación del 25 de noviembre en X, antes de agregar que “NVIDIA ofrece mayor rendimiento, versatilidad y fungibilidad que los ASIC” (los circuitos integrados de aplicación específica) como los que fabrica Google.

“¡Felicidades a Google por Gemini 3! Parece un gran modelo”, también escribió en X Sam Altman, CEO de OpenAI.

Las publicaciones llegan solo días después del creciente entusiasmo por el modelo Gemini 3 de Google, y los chips fabricados por Google que ayudan a potenciarlo.

El director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, escribió en X que no volverá a usar ChatGPT después de probar el nuevo modelo de Google. “El salto es una increíble: razonamiento, velocidad, imágenes, video… todo es más nítido y rápido. Se siente como si el mundo acabara de cambiar, otra vez”, escribió.

Ahora se dice que Meta está en conversaciones con Google para comprar sus chips Tensor, según The Information, después de que Anthropic anunciara en octubre que planea expandir significativamente su propio uso de la tecnología de Google.

Las acciones de Google subieron casi un 8 % la semana pasada, mientras que las de Nvidia bajaron poco más del 2 %.

Lo que está en juego es más que simples derechos de presumir o algunos contratos de venta. A medida que la industria tecnológica afirma que la IA transformará el mundo, incluidas las carteras de inversión de todos, desde multimillonarios hasta personas con planes 401k (de jubilación), la empresa y la visión que triunfen podrían afectar a casi todos los estadounidenses.

A simple vista, la publicación de Nvidia dice que la empresa no está preocupada por que Google invada su territorio. Y por una buena razón: los chips de Google son fundamentalmente diferentes de las ofertas de Nvidia, lo que significa que no son una alternativa comparable.

Sin embargo, el hecho de que OpenAI y Nvidia sintieran la necesidad de reconocer a Google es revelador.

“Por ahora, están a la cabeza, digamos, hasta que alguien más presente el siguiente modelo”, dijo a CNN Angelo Zino, vicepresidente senior y director de tecnología de CFRA.

Google y Meta no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Nvidia declinó hacer comentarios.

Google no es precisamente un competidor desfavorecido en IA. Junto con ChatGPT, Gemini es uno de los chatbots de IA más populares del mundo, y Google es uno de los pocos proveedores de la nube lo suficientemente grandes como para ser conocido como “hiperescalador”, un término para el puñado de gigantes tecnológicos que alquilan recursos informáticos en la nube a otras empresas a gran escala. Servicios de Google como Search y Translate han usado IA desde principios de la década de 2000.

Aun así, Google fue sorprendido por ChatGPT de OpenAI cuando llegó en 2022. De acuerdo con The New York Times, la dirección de Google supuestamente emitió un “código rojo” en diciembre de 2022 tras el éxito repentino de ChatGPT. ChatGPT ahora tiene al menos 800 millones de usuarios activos semanales, según su creador, OpenAI, mientras que la app Gemini de Google tiene 650 millones de usuarios activos mensuales.

Pero Gemini 3, que se estrenó el 18 de noviembre, ahora se encuentra en la cima de los rankings de referencia para tareas como generación de texto, edición de imágenes, procesamiento de imágenes y conversión de texto en imágenes, lo que la sitúa por delante de rivales como ChatGPT, Grok de xAI y Claude de Anthropic en esas categorías.

Google dijo que más de un millón de usuarios probaron Gemini 3 en sus primeras 24 horas tanto a través del programa de codificación de IA de la empresa como de las herramientas que permiten que los servicios digitales se conecten con otras aplicaciones.

Pero las personas tienden a usar diferentes modelos de IA para diferentes propósitos, dice Ben Barringer, director global de investigación tecnológica en la firma de inversiones Quilter Cheviot. Por ejemplo, los modelos de xAI y Perplexity están mejor clasificados que Gemini 3 en rendimiento de búsqueda en pruebas comparativas.

“Esto no significa necesariamente que Alphabet (la empresa matriz de Google) vaya a ser… la solución definitiva en materia de IA”, afirmó Zino. “Son simplemente una pieza más de este ecosistema de IA que sigue creciendo”.

Google comenzó a fabricar sus chips Tensor mucho antes del reciente auge de la IA. Sin embargo, Nvidia sigue dominando el mercado de chips de IA, con un crecimiento interanual del 62 % en las ventas en el trimestre de octubre y un aumento del 65 % en las ganancias en comparación con el año anterior.

Eso se debe en gran medida a que los chips de Nvidia son potentes y pueden usarse de manera más amplia. Nvidia y su principal rival, AMD, se especializan en chips conocidos como unidades de procesamiento gráfico, o GPU, que pueden realizar enormes cantidades de cálculos complejos rápidamente.

Los chips Tensor de Google son ASIC, es decir, chips hechos a medida para fines específicos.

Si bien tanto las GPU como los chips de Google pueden usarse para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, los ASIC suelen estar diseñados para “cargas de trabajo más estrechas” que las GPU, dijo Jacob Feldgoise, analista senior de investigación de datos en el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown, a CNN en un correo electrónico.

Más allá de las diferencias en los tipos de chips, Nvidia proporciona paquetes tecnológicos completos para centros de datos que incluyen no solo GPU, sino también otros componentes críticos como chips de red.

También ofrece una plataforma de software que permite a los desarrolladores adaptar su código para que sus aplicaciones puedan aprovechar mejor los chips de Nvidia, un punto clave para atraer clientes a largo plazo. Incluso Google es cliente de Nvidia.

“Si miras la magnitud de la oferta de Nvidia, realmente nadie puede igualarla”, dijo Ted Mortonson, estratega del sector de tecnología en Baird.

Chips como los de Google no reemplazarán a Nvidia pronto. Pero la adopción creciente de ASIC, combinada con más competencia de AMD, podría sugerir que las empresas buscan reducir su dependencia de Nvidia.

Y Google no será el único competidor en chips de inteligencia artificial, dijo Barringer de Quilter Cheviot, y es poco probable que logre la dominancia de Nvidia.

“Creo que es parte de un equilibrio”, concluyó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.