Donald Trump: “Consideren el espacio aéreo sobre Venezuela cerrado en su totalidad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una amplia directiva en redes sociales este sábado por la mañana, en la que advirtió a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, escribió el mandatario en una publicación de Truth Social.

La advertencia se produce después de que Trump sugiriera el jueves que Estados Unidos se prepara para tomar nuevas medidas contra las presuntas redes de narcotráfico en Venezuela, y afirmara que los ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra”, dijo Trump el jueves. “Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

Las palabras de Trump llegan, además, en momentos en que Venezuela se enfrenta a una crisis aérea en medio de la tensión con Estados Unidos.

Hace poco más de una semana, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instó a las aerolíneas comerciales a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Desde entonces, varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia Venezuela. El Gobierno venezolano dio un plazo de 48 horas para que las aerolíneas retomaran sus vuelos. Al cumplirse el plazo sin la reanudación de las operaciones, el Gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelos a seis aerolíneas internacionales, a las que acusó de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por EE.UU.

La medida afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Latam Colombia dijo a CNN en un comunicado que con la suspensión de vuelos buscaba “la protección de sus colaboradores y de todos sus pasajeros” y que seguiría las indicaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés).

CNN también se contactó con Avianca, Caribbean, Iberia, Turkish Arilines y Gol, pero no ha recibido al momento respuesta.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, justificó la decisión y aseguró que el Gobierno del país es quien “decide quién vuela y quién no” y “se reserva el derecho de admisión”.

“El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, dijo Cabello.

En entrevista con CNN, Peter Cerdá, vicepresidente de IATA, advirtió que la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela está afectando a 15.000 pasajeros cada semana.

