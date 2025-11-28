“El mejor de todos”: el Huevo de Invierno de Fabergé está a punto de batir récords en una subasta

Por Oscar Holland, CNN

Pronto —posiblemente muy pronto— podría llegar el momento en que ni siquiera las mayores fortunas del mundo puedan adquirir uno de los legendarios Huevos Imperiales de Fabergé. Simplemente no quedará ninguno en el mercado privado.

La histórica joyería de San Petersburgo solo produjo 50 huevos para los zares rusos Alejandro III y Nicolás II, quienes los encargaron como regalos de Pascua entre 1885 y 1916. Siete de ellos están desaparecidos, algunos de los cuales no se han visto desde antes de la Revolución Rusa. Los demás se encuentran principalmente en instituciones o museos, desde Moscú hasta Virginia, lo que deja solo siete en manos privadas.

De estos, algunos pertenecen a colecciones “bastante sacrosantas”, según el experto en Fabergé Kieran McCarthy, lo que significa que solo tres permanecen en lo que él llamó manos “verdaderamente privadas” y podrían ser realmente adquiridos. “Son increíblemente raros”, afirmó McCarthy, codirector gerente de Wartski, un comerciante británico de joyas antiguas especializado en las obras de Peter Carl Fabergé. “Y cada vez son más raros”.

Ahora, por primera vez en más de dos décadas, uno de los tres sale a subasta. Y la escasez de los huevos explica, en parte, por qué la casa de subastas Christie’s estima que el Huevo de Invierno de 1913 alcanzará un precio superior a los 20 millones de libras (US$ 26 millones) en Londres el próximo mes. De alcanzarse este precio, la curiosidad de 112 años no solo establecería un récord de subasta para un huevo de Fabergé, sino que eclipsaría el que el propio Huevo de Invierno estableció en 2002.

Dejando de lado la oferta y la demanda, Christie’s cree que su astronómica estimación refleja las cualidades artísticas únicas del objeto. Hecho de un bloque de cuarzo transparente, el huevo parece tallado en hielo y espolvoreado con escarcha. Los copos de nieve grabados brillan con diamantes de talla rosa; el platino se desliza por la base como si se descongelara bajo el sol primaveral.

“Es como sostener un trozo de hielo en la mano”, dijo McCarthy, quien ya había manipulado el Huevo de Invierno. “Es como la alquimia a la inversa, convirtiendo materiales preciosos en un momento de la naturaleza”.

Como todos los Huevos Imperiales, este también se abre para revelar una “sorpresa”. Y aunque las obras de arte ocultas en los huevos de Fabergé solían ser proezas de intrincada mecánica (un tren de vapor en miniatura a cuerda o un pájaro cantor de cuerda batiendo sus alas), la sorpresa del Huevo de Invierno tiene sus raíces en la naturaleza: una cesta colgante llena de anémonas de bosque. Generalmente entre las primeras flores en florecer tras el gélido invierno ruso, sus diminutos pétalos están tallados en cuarzo blanco y se asientan sobre tallos de nefrita, con granates verdes brillantes que salpican sus estambres.

McCarthy, curadora de la exposición de 2021 “Fabergé en Londres: del Romance a la Revolución” en el Museo Victoria & Albert, afirmó que el Huevo de Invierno se considera “el más grande de todos”, calificándolo como “la obra de arte rusa más emblemática, sin duda, de todos los tiempos”.

La jefa del departamento de Fabergé y obras de arte rusas de Christie’s, Margo Oganesian, coincidió al describirlo como “el más espectacular, artísticamente ingenioso e inusual” de los 50 Huevos Imperiales. Y aunque la casa de subastas claramente tiene motivos comerciales para pregonar el estatus del objeto, Oganesian señaló facturas que demuestran que siempre ha sido uno de los más valiosos. Nicolás II pagó 24.600 rublos por él, la tercera suma más alta que Fabergé haya cobrado jamás por una obra. Como era de esperar, los dos huevos más costosos se encuentran en colecciones de museos, añadió.

El precio del Huevo de Invierno no se relaciona con los materiales con los que está tallado, sino con la artesanía necesaria para transformarlo en nieve y hielo. El cuarzo transparente, también conocido como cristal de roca, no es en absoluto el mineral más raro ni el más caro, pero es excepcionalmente frágil y difícil de trabajar. Y aunque el huevo está cubierto de diamantes —unos 4.500—, las piedras son tan pequeñas que carecen de valor intrínseco, según McCarthy, quien añadió: “El valor reside puramente en su expresión artística y en su uso para crear esta brillante idea de escarcha”.

Nicolás II encargó el Huevo de Invierno como regalo para su madre, la emperatriz viuda María Fiódorovna, quien había recibido uno anualmente de su esposo (y padre de Nicolás), Alejandro III, hasta su fallecimiento en 1894. El zar nunca dio a Fabergé instrucciones ni ideas específicas; al parecer, él también disfrutó de la sorpresa.

Con su paleta de colores apagados y su sencillo funcionamiento interior, el Huevo de Invierno no era una creación Fabergé arquetípicamente ostentosa y enjoyada. Esa diferencia es, hoy en día, un atractivo comercial, según Oganesian. “La mayoría se basan en estilos históricos, como el rococó o el neoclasicismo, pero el Huevo de Invierno es un objeto con un estilo propio”, afirmó, y añadió: “El diseño es atemporal, es muy moderno”.

Inusual para la Rusia patriarcal (y para, en aquel entonces, una industria joyera casi exclusivamente masculina), el diseño surgió de una de las “maestras de obra” de Fabergé, Alma Pihl. Inicialmente contratada para documentar el inventario de la casa como dibujante y acuarelista, se había unido al taller de su tío, Albert Holmström, joyero jefe de Fabergé, en 1908.

Según la historia de su origen, quizás apócrifa, a Pihl se le ocurrió la idea mientras miraba por la ventana desde el banco de su taller. Vio cristales de hielo formándose en el vidrio y se preguntó cómo podría recrearse su apariencia en joyería. (Christie’s afirma que esta historia es “posible”, y McCarthy va más allá al afirmar que “no hay ninguna razón real para dudarlo”). Holmström dio vida a su diseño con un equipo de joyeros, cada uno responsable de diferentes partes del huevo.

La Primera Guerra Mundial estalló un año después de que el huevo fuera entregado a Nicolás II, quien fue derrocado por los bolcheviques antes de que finalizara el conflicto. El recién formado estado soviético vendió rápidamente muchos de los tesoros del imperio para recaudar fondos, a menudo por debajo del valor de mercado. El Huevo de Invierno estaba entre ellos: fue adquirido por Wartski a finales de la década de 1920 o 1930 por tan solo 450 libras esterlinas (unos US$ 30.000 actuales). Posteriormente pasó por diversas colecciones privadas británicas antes de desaparecer y considerarse perdido durante casi dos décadas a partir de 1975.

El Huevo de Invierno reapareció en 1994 y pronto fue ofrecido en Christie’s de Ginebra, donde alcanzó el valor de más de 7,2 millones de francos suizos (US$ 5,6 millones en aquel entonces) y estableció un nuevo récord de subasta para un huevo de Fabergé. Ocho años después, en la misma sala de subastas de Nueva York, batió su propio récord, alcanzando los US$ 9,6 millones. Christie’s nunca ha revelado la identidad del comprador, pero confirmó a CNN que el “noble” que adquirió el artículo en 2002 está detrás de la venta del próximo mes.

El próximo destino del huevo, dada la férrea defensa de la privacidad de sus clientes por parte de Christie’s, podría no conocerse nunca. Sin embargo, es una pregunta que intriga a los expertos.

Según McCarthy, los dos mayores mercados de Fabergé de las últimas décadas, Estados Unidos y Rusia (país que, según él, ha visto un enorme fervor por la repatriación de obras de arte rusas a suelo ruso), se encuentran en una situación muy comprometida. Importar la obra de arte a Estados Unidos implicaría un arancel del 35 %, explicó McCarthy, lo que supone millones de dólares en impuestos adicionales. Rusia, por su parte, está actualmente sujeta a estrictas sanciones. Incluso tener motivos razonables para sospechar que los activos acaben en manos rusas constituye una infracción. “Potencialmente no podría haber habido peor momento para vender este huevo”, afirmó.

“En el pasado reciente, los museos de Medio Oriente, en su afán por adquirir grandes obras de arte para ampliar su atractivo y desarrollar una economía pospetrolera, habrían sido el destino (obvio) para este huevo”, añadió McCarthy. “Pero, por el momento, ignoro por completo si tienen interés en este en particular. El destino natural en otras circunstancias habría sido, por supuesto, Rusia. Estoy seguro de que a las instituciones rusas les gustaría. Pero, por supuesto, técnicamente no deberían comprarlo”.

En un comunicado, Christie’s declaró a CNN que operaba un “programa global contra el blanqueo de capitales (ALD) y el cumplimiento de sanciones” que incluye “la debida diligencia del cliente y controles de selección”, aunque la casa de subastas no confirmó si se habían implementado controles adicionales para garantizar que el Huevo de Invierno no fuera adquirido por un intermediario ruso. “Seguimos comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes pertinentes contra el blanqueo de capitales y las sanciones, incluidas las prohibiciones aplicables a los artículos de lujo”, añadió el comunicado.

