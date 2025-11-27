Mundial Sub-17: Portugal se corona campeón por primera vez en su historia y Brasil queda fuera del podio

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial Sub-17 de Qatar coronó a un campeón inédito. Portugal venció en un parejo encuentro con Austria por 1 a 0 y levantó el trofeo por primera vez en su historia.

El título en la Copa del Mundo confirma el gran momento de esta generación de jóvenes portugueses, que vienen de ganar también la Eurocopa de esta categoría hace apenas seis meses, por lo que cierran 2025 con los dos trofeos más importantes a nivel selecciones en sus vitrinas.

La definición de este jueves, disputada en el Estadio Internacional Khalifa, también dejó otra confirmación: José Mourinho tiene en su Benfica a un diamante en bruto, Anisio Cabral, el autor del único tanto en el enfrentamientos entre portugueses y austríacos.

Los lusos comenzaron mejor el partido y tuvieron la primera oportunidad de gol a los dos minutos de juego, cuando el propio Anisio habilitó con una pegada de taco a Mateus Mide. El balón cayó en los pies de Duarte Cunha entrando al área, pero su disparo se fue afuera.

Austria respondió 10 minutos después, con una escapada de contragolpe que Hasan Deshishku pudo convertir en gol de no ser por las salida salvadora del portero Romario Cunha. Johannes Moser tuvo un par de rebotes, pero el balón pegó en un defensor rival en ambas oportunidades.

El gol llegó a los 31 minutos, cuando Portugal coronó una gran jugada colectiva entre Duarte Cunha y Mide que terminó en una solitaria definición de Anisio, quien ingresó solo por detrás de la defensa.

Portugal perdió interés de allí en más por buscar un segundo tanto que le diera tranquilidad y, por el contrario, se dedicó a proteger su ventaja. Fueron claves las manos de Romario Cunha, que, ya en el segundo tiempo, desvió un tiro libre venenoso de Deshishku y un cabezazo flotado de Ifeanyi Ndukwe que parecía que se metía con lo justo.

Austria nunca dejó de intentar y casi tiene premio a cinco minutos del final, cuando tras una jugada en ataque Daniel Frauscher estrelló un derechazo contra el poste ante la mirada de un ya batido Cunha.

Esa fue la señal de victoria que estaba esperando Portugal, que se quedó con la copa y con el Balón de Oro del torneo, en los pies de Mide, su número 10.

En el turno previo, Brasil tenía la posibilidad de subirse al tercer escalón del podio en un mano a mano imperdible ante Italia, que, finalmente, fue la que se quedó con la victoria.

La Canarinha volvió a encontrarse con la misma fórmula que Portugal utilizó para dejarla afuera en semifinales: cero goles a favor y derrota en los penales. Eso sí, esta vez hubo un seleccionado enfrente que le impuso condiciones y mereció el triunfo largamente en los 90 minutos reglamentarios. Italia terminó con 17 disparos en total, tres a portería, pero nunca pudo quebrar la valla de João Pedro.

Brasil había empezado mejor, con un disparo cruzado de Ruan Pablo que se fue a milímetros del palo derecho del portero italiano, pero a los 14 minutos una acción cambió el partido: el defensor Vitor Fernandes salió muy lejos ante un ataque rival y cometió una fuerte infracción que le valió la segunda tarjeta amarilla (había sido amonestado previamente a los 6 minutos).

Con un futbolista menos, el plan de Brasil viró 180 grados. El DT decidió inmediatamente quitar del campo al ’10’, Gabriel Mec, para equilibrar a su equipo, pero con eso acabó por ceder cualquier tipo de iniciativa. De hecho, no volvió a patear al arco de Italia en todo el encuentro y llegó a los penales por las manos salvadoras de João Pedro, que apareció un par de veces.

La derrota, sin embargo, fue inevitable para los sudamericanos. Desde los 12 pasos, la Canarinha falló dos veces y los Azzurri solo una, dejando a los europeos con una última alegría.

