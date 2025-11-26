Trece personas mueren en un incendio que arrasó los andamios de bambú en un complejo residencial de gran altura en Hong Kong

Associated Press

Un incendio que se propagó este miércoles por varios edificios de apartamentos de gran altura en un complejo de viviendas de Hong Kong provocó la muerte de 13 personas y dejó a varios residentes atrapados en el interior, informaron las autoridades.

Además, otras 15 han resultado heridas, según informó Chou Wing Yin, subjefe de ambulancias, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

Un video del lugar mostró al menos cinco edificios cercanos ardiendo, con llamas que salían de las ventanas de muchos apartamentos. Los bomberos lanzaban agua contra las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera.

El voraz incendio generó una columna de llamas y humo denso mientras se extendía sobre los andamios de bambú y las redes de construcción que se habían instalado alrededor del exterior del complejo, ubicado en el distrito de Tai Po.

Los registros indican que el complejo de viviendas constaba de ocho bloques con casi 2.000 apartamentos.

La policía dijo que había recibido múltiples informes de personas atrapadas en los edificios afectados.

Nueve de los fallecidos, incluido un bombero, fallecieron en el lugar del incendio, y cuatro personas fallecieron tras llegar al hospital, añadió.

Dos bomberos se encuentran entre las 15 personas heridas: uno sufre agotamiento extremo y el otro presenta una lesión en la pierna.

El incendio se reportó a media tarde y fue actualizado a un incendio de alarma Nº 4, el segundo nivel más alto de gravedad, dijo el Departamento de Servicios de Bomberos.

Tai Po es una zona suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

Los andamios de bambú son comunes en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el Gobierno informó a principios de este año que comenzaría a eliminarlos gradualmente de los proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

