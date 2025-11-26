Hieren a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en un tiroteo en la ciudad de Washington

Por Zachary Cohen, Kaanita Iyer, Holmes Lybrand y Gabe Cohen, CNN

Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron heridos en la ciudad de Washington y se desconoce su estado, según el gobernador Patrick Morrisey.

Morrisey dijo antes que se creía que los guardias habían muerto, pero luego señaló en redes sociales que había “informes contradictorios” sobre su condición.

El tiroteo ocurrió en el centro de la ciudad de Washington este miércoles, según una fuente familiarizada con los primeros informes y un funcionario policial.

De acuerdo con dos fuentes policiales, los dos miembros de la Guardia Nacional intercambiaron disparos con el presunto atacante antes de ser heridos. Las fuentes indicaron que el sospechoso fue detenido y trasladado en camilla fuera del lugar.

La Policía Metropolitana de la ciudad de Washington dijo en X que el lugar de la escena está asegurado y que un sospechoso está bajo custodia. Aconsejaron a la gente evitar el área.

Una mujer que se encontraba cerca del lugar del tiroteo dijo a CNN que escuchó disparos y luego vio a varias personas realizando maniobras de reanimación a quienes estaban en el suelo.

Las circunstancias del tiroteo no están claras por el momento.

La Fuerza de Tarea Conjunta Washington, responsable de coordinar la misión de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, confirmó en un comunicado que “varios” de sus integrantes “estuvieron involucrados en un tiroteo cerca de la estación Farragut West del Metro”, y agregó que colabora con la policía de la ciudad de Washington y otras agencias de seguridad.

El presidente Donald Trump fue informado sobre el tiroteo y se pronunció al respecto en Truth Social.

“El individuo que disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional también está gravemente herido, pero de todas formas, pagará un precio muy alto”, escribió el presidente.

El vicepresidente J. D. Vance, durante un evento en Fort Campbell, Kentucky, pidió oraciones por los miembros de la Guardia Nacional, quienes, dijo, estaban en estado crítico en ese momento.

El tiroteo es “un recordatorio sombrío de que los soldados, ya sean de servicio activo, reserva o Guardia Nacional, son la espada y el escudo de Estados Unidos”, añadió Vance.

Elementos de la Guardia Nacional de varios estados han estado en la ciudad de Washington durante meses como parte de la ofensiva contra el crimen del presidente Donald Trump en la capital del país, la cual desde entonces se ha expandido a otras ciudades en todo el país.

Trump movilizó a la Guardia Nacional en agosto y las fuerzas militares fueron autorizadas a realizar actividades de aplicación de la ley.

CNN informó en exclusiva el mes pasado que las fuerzas de la Guardia Nacional permanecerán movilizadas en la ciudad al menos hasta febrero.

Sin embargo, la semana pasada un juez federal detuvo la movilización de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, dictaminando que Trump y el Departamento de Defensa desplegaron ilegalmente a las fuerzas militares.

En su fallo, la jueza dijo que había “más de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional” todos los días en la ciudad.

La jueza no ordenó inmediatamente que la Guardia Nacional abandonara la ciudad, dando al Gobierno de Trump algo de tiempo para presentar una apelación.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.