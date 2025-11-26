Fiscales demandan para bloquear directriz del USDA que hace que algunos inmigrantes no sean elegibles para beneficios de SNAP

Por Alison Main, CNN

Una coalición de 21 fiscales generales presentó una demanda para bloquear una nueva directriz del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) que declara a algunos inmigrantes, incluidos refugiados y personas a las que se les ha concedido asilo, como no elegibles para los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lideró la coalición de otros fiscales generales demócratas, dijo en un comunicado el miércoles que el Gobierno de Trump corta ilegalmente los beneficios para decenas de miles de residentes permanentes legales.

El USDA proporcionó la nueva medida a los estados el mes pasado, restringiendo la elegibilidad para SNAP, en línea con los retrocesos del programa descritos en la ley de política interna del presidente Donald Trump, que se aprobó a principios de este año.

Los fiscales generales argumentan en la demanda que el memorando va más allá de lo que prescribe la ley, debido a que haría que cualquier persona que haya ingresado al país a través de programas de protección humanitaria sea permanentemente no elegible para los beneficios de SNAP —también conocidos como cupones de alimentos— incluso si se convierten en residentes legales.

El grupo de fiscales generales advierte que la directriz del USDA, que impulsa una rápida revisión de los sistemas de elegibilidad, “amenaza con desestabilizar SNAP a nivel nacional” y podría poner una carga financiera significativa sobre los estados, que tendrían que asumir el costo de las multas.

La demanda solicita a un juez federal en Oregon que anule y bloquee la implementación de la orientación del USDA.

La presentación se produce pocos días después de que un juez federal en Virginia desestimara una acusación contra James, a quien el presidente de EE.UU. Donald Trump ha considerado una oponente política.

Un portavoz del USDA se negó a comentar sobre “litigios pendientes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.