Bolsonaro puso a prueba la democracia de Brasil. Su Tribunal Supremo intervino

Análisis de Julia Vargas Jones, CNN

La democracia brasileña ha pasado los últimos tres años en un estado de tensión casi permanente: una contracción total del cuerpo ante un expresidente que se negó a aceptar la derrota. La mañana del sábado, esos músculos se tensaron de nuevo.

Jair Bolsonaro, ya condenado por planear un golpe de Estado y sentenciado a 27 años de prisión, fue puesto bajo custodia preventiva después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil dijera que había intentado manipular su tobillera electrónica y representaba un riesgo de fuga.

Fue una de las respuestas más extraordinarias que una democracia puede adoptar contra un exmandatario. Y sin embargo, en la trayectoria actual de Brasil, no fue del todo sorprendente: la presidencia y la pospresidencia de Bolsonaro han obligado repetidamente a las instituciones del país a operar al límite.

Para muchos simpatizantes de Bolsonaro, su detención preventiva fue solo la última de una larga lista de injusticias cometidas por una Tribunal Supremo politizado. Los manifestantes de derecha llevan años protestando contra la Corte, pero otros brasileños también comparten la alarma por el poder sin precedentes que ha acumulado el Poder Judicial.

La Corte Suprema no asumió esta postura de la noche a la mañana. Fue empujada allí, una y otra vez, por el propio Bolsonaro.

Mucho antes de que los partidarios de Bolsonaro asaltaran edificios gubernamentales en la capital, Brasilia, el 8 de enero de 2023, tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva, el país vivió una confrontación a fuego lento entre sus instituciones y un presidente que gobernó mediante la desestabilización.

Bolsonaro transformó el panorama digital del país en un arma política; su círculo cercano, según los investigadores, supervisó una vasta maquinaria de desinformación coordinada en línea. Jueces, periodistas, funcionarios de salud y legisladores se convirtieron todos en objetivos. Las amenazas escalaron desde el abuso en línea hasta amenazas de muerte creíbles y documentadas contra los jueces de la Corte Suprema.

Esa hostilidad produjo uno de los puntos de inflexión más importantes de la presidencia de Bolsonaro: la “investigación sobre noticias falsas”. Después de que los fiscales se negaran a investigar las redes que coordinaban esos ataques, la Corte Suprema invocó una norma oscura para abrir la causa por sí misma y autorizó a un juez a rastrear todo el ecosistema de milicias digitales vinculadas al entorno de Bolsonaro.

La medida no tenía precedentes y fue duramente criticada, pero se convirtió en la arquitectura legal que permitió al Tribunal enfrentar las amenazas que siguieron.

Y entonces llegó la pandemia. Para los estadounidenses, el covid-19 ha desaparecido en gran medida del debate político. En Brasil, nunca fue así. La magnitud de la tragedia –hospitales desbordados, escasez de oxígeno, fosas comunes– aún pesa sobre el panorama político del país. Y la respuesta de Bolsonaro, o la falta de una, se convirtió en un eje central de la confrontación institucional posterior. Mientras Brasil se convertía en uno de los puntos críticos globales, él desestimó el virus como una “gripecita”, despidió a ministros de Salud, socavó los esfuerzos de vacunación y promovió medicamentos no comprobados.

Más de 700.000 brasileños murieron, el segundo mayor saldo en el mundo después de Estados Unidos. En un país con un sistema de salud pública robusto, las muertes se sintieron, además de catastróficas, evitables.

Fue nuevamente la Corte Suprema la que intervino, ordenando la publicación de datos sanitarios, asegurando el acceso a las vacunas y reafirmando la autoridad de gobernadores y alcaldes para aplicar medidas de protección. En el vacío dejado por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en la práctica, se convirtió en un dique para la salud pública.

Cuando Bolsonaro perdió su intento de reelección, en octubre de 2022, la confrontación entre su movimiento y el sistema democrático de Brasil ya no era algo abstracto. En los días que siguieron a los ataques del 8 de enero, los investigadores federales encontraron un borrador de decreto proponiendo un estado de excepción para anular las elecciones, interceptaron discusiones sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas y descubrieron complots para asesinar a Lula, a su vicepresidente y a un juez del Supremo Tribunal Federal. Los investigadores encontraron que esta conspiración comenzó inmediatamente después de las elecciones.

Vista en esa perspectiva, la detención preventiva del sábado no es un momento aislado, sino parte de una verdad más amplia e incómoda: las acciones de Bolsonaro obligaron repetidamente a las instituciones de Brasil a operar fuera de sus límites normales, poniendo a prueba los propios límites de la democracia del país. Los músculos utilizados para contenerlo —legales, políticos, institucionales— todavía están adoloridos.

En la opinión de Filipe Campante, profesor de la Universidad Johns Hopkins que estudia Brasil y Sistemas Políticos Comparados, las instituciones de la joven democracia prevalecieron y salieron fortalecidas, pero la lucha también dejó al descubierto algunas de las debilidades del sistema.

“El protagonismo que ha asumido el Poder Judicial, y en particular el Supremo Tribunal Federal, proviene de un desequilibrio institucional más profundo”, dijo Campante a CNN.

El Congreso brasileño ha acumulado un enorme poder político y presupuestario en la última década, pero también ha delegado cada vez más la responsabilidad cuando las cosas se ponen difíciles, afirmó. Esa dinámica se intensificó bajo Bolsonaro. Gran parte de la clase política, incluidas partes de la derecha tradicional, no querían que él o su familia lideraran su campo, explicó Campante, “pero querían los votos” y estaban más que dispuestos a dejar que el Supremo Tribunal Federal “hiciera el trabajo sucio” de apartarlo.

Eso dejó al Supremo Tribunal Federal en el centro de cada colisión política importante de la era Bolsonaro. Y Brasil tiene casi ningún precedente para lo que siguió: un Poder Judicial que abre investigaciones, autoriza redadas y finalmente juzga, sentencia y arresta a un expresidente.

Estos poderes no fueron tanto arrebatados como empujados hacia la Corte por un sistema político demasiado polarizado —y en algunos casos demasiado interesado— para actuar.

En Brasil, la rama menos preparada para el combate político se ha convertido en la que hace el trabajo más pesado. El resultado es un sistema que, por más sesgado que parezca, refleja una democracia que improvisa en tiempo real para defenderse.

Bolsonaro no solo tensionó los tribunales de Brasil: también presionó su política exterior. Tras denunciar el procesamiento de Bolsonaro como una “caza de brujas”, el presidente estadounidense Donald Trump impuso en agosto aranceles del 50 % a las importaciones provenientes de Brasil. Pero la presión de Estados Unidos pronto se desvaneció, y la respuesta de Trump al más reciente arresto de Bolsonaro fue un tibio: “Qué lástima”.

La reacción inicial de Trump agudizó una comparación con Estados Unidos, señaló Campante, refiriéndose al asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por una turba pro-Trump. En Estados Unidos, un líder puede intentar revertir una elección, y “si tienes éxito, genial”, dijo. “Y si fracasas, no pasa nada. Puedes volver”. El camino de Brasil, argumentó, es más desordenado, más improvisado, pero mucho menos permisivo.

Ahora, los riesgos van mucho más allá de Bolsonaro. Aunque los jueces del Supremo Tribunal Federal han reconocido la dictadura militar de Brasil que terminó en 1985, “esto no se trata realmente del pasado”, dijo Campante. “Se trata de enviar una señal a todos los actores políticos de que intentar esto es una mala idea”.

La rendición de cuentas, en otras palabras, es tanto un ajuste de cuentas como un sistema de advertencia.

Mientras se acerca la fecha límite de la última apelación de Bolsonaro, Brasil está ofreciendo al mundo una lección de autodefensa democrática, una que no es ni ordenada ni reconfortante, pero indudablemente real.

El país sigue golpeado, desequilibrado e improvisando. Pero ha demostrado repetidamente que el costo de no hacer nada habría sido mucho mayor.

