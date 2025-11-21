Dentro de la red de poder de Jeffrey Epstein que fue revelada en los nuevos correos electrónicos

Por Em Steck, Allison Gordon, Isa Mudannayake, Casey Tolan, Bob Ortega, Robert Kuznia, Alex Leeds Matthews y Curt Merrill, CNN

Son titanes de la industria y autores de best sellers, científicos de renombre mundial y magnates bancarios, periodistas de primer nivel y figuras de poder político.

Mensaje tras mensaje, puede verse que a menudo recurrían al mismo hombre en busca de consejos, contactos y para bromear e intercambiar chismes sobre el presidente Donald Trump.

Ese hombre, Jeffrey Epstein, ya era un delincuente sexual registrado tras una condena en 2008 por consumir prostitución en un episodio que involucraba a una menor, pero eso no parecía disuadir a sus amigos con los que intercambiaba correspondencia, algunos de los cuales incluso acudían a él en busca de orientación sobre cómo evitar sus propios escándalos sexuales.

Estos mensajes quedaron al descubierto de manera extraordinaria la semana pasada, cuando el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó más de 23.000 páginas de registros obtenidos del patrimonio de Epstein, quien murió en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Los mensajes han sido minuciosamente examinados en busca de nuevas revelaciones sobre la relación de Epstein con Trump, y, de hecho, muestran que Epstein disfrutaba hablar de su antigua amistad mientras Trump ascendía al poder político, y ofrecía sus opiniones, sobre todo las relativas a la cordura del presidente —“jodidamenet loco”— y a quién debía estar en su gabinete.

Pero los miles de correos electrónicos de Epstein también muestran otro aspecto clave de su singular y corrupta influencia en la sociedad estadounidense: cómo estaba posicionado en el centro de una red de poder e influencia.

El análisis de CNN de unos 2.200 hilos de correos electrónicos encontró que al menos 740 eran intercambios entre Epstein y figuras prominentes del ámbito académico, el Gobierno, los medios y los negocios. La correspondencia de Epstein con ellos, que también incluía numerosos mensajes de texto, abarcó una década, desde 2009 hasta el día antes de su arresto en julio de 2019.

Esos mensajes de texto también lo muestran comunicándose con otras figuras que aparentemente no están nombradas en los correos electrónicos sin censurar, incluidos mensajes intercambiados con la representante demócrata Stacey Plaskett durante una audiencia congresional de 2019. Plaskett dijo a CNN que Epstein era constituyente y que “era una persona reprensible, absolutamente repugnante”.

En términos sorprendentemente reveladores, los correos electrónicos muestran conversaciones privadas entre personalidades estadounidenses y un hombre que sabían que era un depredador sexual y, aun así, confiaban en él para obtener acceso, consejo y amistad.

