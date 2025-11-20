Ni Trump ni Vance fueron invitados al funeral de Dick Cheney, pero sí asistirán los cuatro exvicepresidentes que aún viven

Por Jamie Gangel y Michael Williams, CNN

Expresidentes y políticos de ambos partidos se reúnen este jueves en Washington, para el funeral del exvicepresidente Dick Cheney, despidiendo así a una figura clave de la política republicana anterior al movimiento MAGA.

Pero ni el presidente Donald Trump ni el vicepresidente J.D. Vance fueron invitados al funeral de Cheney, según una fuente familiarizada con el asunto.

El exvicepresidente recibirá todos los honores militares en el servicio conmemorativo, que se espera que sea una reunión bipartidista de dignatarios de Washington.

Asistirán más de 1.000 invitados al funeral, al que solo se podrá asistir con invitación, y que tendrá lugar este jueves por la mañana en la Catedral Nacional de Washington. Entre los convocados están los cuatro exvicepresidentes vivos y dos expresidentes.

Los expresidentes George W. Bush y Joe Biden acudirán a rendir su homenaje, junto con los exvicepresidentes Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore y Dan Quayle.

También se espera la asistencia de varios magistrados de la Corte Suprema, entre ellos el presidente John Roberts y los magistrados Brett Kavanaugh y Elena Kagan.

Numerosos exmiembros, tanto de administraciones republicanas como demócratas, e integrantes actuales del Gabinete participarán en el acto, así como líderes del Congreso de ambos partidos.

Se espera que la presidenta emérita del Senado, Nancy Pelosi, asista junto con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y su antecesor Mitch McConnell.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

La lista de invitados al funeral en sí misma es un guiño a una época en la que Washington no estaba tan polarizado y los políticos de ambos lados del espectro político presentaban sus respetos cuando fallecía un dignatario.

El funeral de Cheney se celebrará a las 11:00 a.m., hora de Miami. Entre los oradores estarán Bush, la hija de Cheney, la exrepresentante Liz Cheney, y algunos de sus nietos.

Cheney, quien se desempeñó como vicepresidente de Bush desde 2001 hasta 2009, falleció el 3 de noviembre a la edad de 84 años. Antes de ser elegido vicepresidente, Cheney fue secretario de Defensa, secretario general de la Casa Blanca y congresista en representación de Wyoming.

Se lo consideraba uno de los vicepresidentes más poderosos e influyentes de la historia, pero su papel como artífice de la guerra de Iraq lo llevó a abandonar el cargo con una profunda impopularidad y consolidó un legado polarizador.

Si bien los funerales oficiales en Washington suelen incluir invitaciones a la Casa Blanca, excluir a Trump no debería ser una sorpresa.

Cheney fue un conservador de línea dura durante toda su vida que apoyó la campaña de Trump en 2016.

Pero pasó los últimos años de su vida manifestándose en contra de Trump, particularmente después de que su hija, la entonces representante Liz Cheney, provocara la ira del presidente por su papel destacado en una Comisión del Congreso que investigaba la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

En 2022, Cheney describió a Trump como un cobarde y dijo que nadie representaba una “mayor amenaza para nuestra república”.

Trump no ha expresado públicamente sus condolencias ni ha hecho comentarios sobre la muerte de Cheney.

La Casa Blanca ofreció una reacción discreta tras la muerte de Cheney. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró a los periodistas que Trump estaba “al tanto” de que el exvicepresidente había fallecido y señaló que las banderas habían sido izadas a media asta.

Entre los portadores honorarios del féretro en el funeral de Cheney estarán miembros de su equipo del Servicio Secreto, sus exsecretarios, David Addington y Scooter Libby; y el fotógrafo David Hume Kennerly.

En una de las últimas páginas del folleto informativo aparece una cita del escritor y naturalista John Muir que dice: “Las montañas me llaman y debo ir”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.