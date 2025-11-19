Por Nathaniel Meyersohn, CNN

Los problemas de Target siguen en aumento.

La última señal de sus dificultades fue el reporte de la compañía de una caída en las ventas durante el último trimestre y un recorte de su previsión de ganancias para todo el año este miércoles. Las ventas de la compañía se han estancado durante aproximadamente cuatro años, y Target anunció el mes pasado que recortaría 1.000 puestos de trabajo en sus oficinas centrales, cerca del 8 % de su plantilla global.

Target ha demostrado que está mal posicionada para tener éxito en esta economía inestable, y ha ofrecido una combinación inadecuada de productos para un cliente cada vez más ahorrador. Target se especializa en ropa y decoración para el hogar a precios accesibles, pero cada vez menos clientes creen que pueden encontrar allí las mejores ofertas.

Los compradores, afectados por la inflación, han redirigido sus gastos hacia artículos de primera necesidad y de bajo costo. Así, han optado por Walmart, Amazon, TJ Maxx y otras cadenas.

“Target está atravesando una profunda crisis y parece incapaz de salir del pozo en el que se ha metido”, afirmó Neil Saunders, analista de GlobalData Retail, en un informe publicado este miércoles.

La empresa también ha enfrentado fuertes críticas por parte de sus clientes debido a su retroceso en algunas iniciativas de diversidad.

A principios de este año, la compañía puso fin a algunos de sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Esta decisión enfureció a los defensores de esas políticas, quienes se sintieron defraudados por Target. Los clientes protestaron en línea contra la decisión de la compañía, que reconoció que esta medida perjudicó sus ventas.

Puede que Target haya tocado fondo. Tendrá un nuevo director ejecutivo el próximo año, pero su recuperación es urgente.

En agosto, el anterior director ejecutivo de Target, Brian Cornell, anunció su renuncia tras 11 años en la compañía. Algunos analistas del sector creían que Target debería incorporar a alguien externo para liderar la empresa, pero optó por un candidato interno. Cornell será reemplazado el próximo año por Michael Fiddelke, actual director de operaciones de Target.

Las acciones de Target cayeron un 1 % durante la sesión previa a la apertura del miércoles. En lo que va del año, han perdido aproximadamente un 35 % de su valor.

