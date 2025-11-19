Las 5 cosas que debes saber este 19 de noviembre: latinos en EE.UU., archivos de Epstein, Venezuela y Mundial 2026

CNN en Español

El camino para divulgar los archivos de Epstein. Con Venezuela, EE.UU. apunta a algo más similar a Panamá (y no a Iraq). Los clasificados de la Concacaf al Mundial. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Muy lejos del concepto de “gigante dormido” que se le atribuía, de un bloque monolítico o una estadística fija, la comunidad latina en Estados Unidos es un río de historias, idiomas y generaciones que crece con fuerza. Hoy, los latinos representan el 20 % de la población estadounidense y moldean el rostro cultural y económico del país. ¿Quiénes son, de dónde vienen, cómo viven y hacia dónde van estos millones de voces que transforman el mapa de la nación? Reportaje especial.

El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia que publique todos los archivos de investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La rapidez con la que el proyecto fue aprobado por ambas cámaras representó un giro radical con respecto a los últimos meses, en los que el presidente Donald Trump y los líderes republicanos trabajaron arduamente para bloquearlo. Sin embargo, ante una creciente presión interna, Trump finalmente decidió permitir que su partido respaldara la medida.

La coyuntura venezolana recuerda más a Panamá en 1989 que a Iraq: un país bajo dictadura en el que una intervención externa impulsó un Gobierno electo y una democracia funcional. El temor a repetir lo ocurrido en Iraq y Afganistán está frenando una posible acción que mejore la vida de los venezolanos y la estabilidad regional. Análisis.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado publicó el martes un mensaje en el que llamó a los venezolanos a alzarse “con fuerza” contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y aseguró que el país está “en el umbral de una nueva era”, sin hacer referencia al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Más de 200 personas han sido arrestadas en redadas de inmigración en Charlotte durante los últimos tres días, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Si bien la atención se ha centrado en la ciudad más poblada de Carolina del Norte, las acciones han comenzado a extenderse a otras áreas del estado y se espera que lleguen a Nueva Orleans en cuestión de semanas.

La palabra del 2025 del Diccionario de Cambridge es…

A. Bubba.

B. 67.

C. Parasocial.

D. Demure.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Victoria para Meta: un juez dictaminó que el gigante de las redes sociales no es un monopolio ilegal

Meta obtuvo una gran victoria este martes después de que un juez federal dictaminara que la empresa no es un monopolio de redes sociales, desestimando un argumento de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. que buscaba obligar a la compañía a desprenderse de dos de sus plataformas más populares.

Los videojuegos nominados en los premios The Game Awards 2025

El videojuego “Clair Obscur: Expedition 33” obtuvo el lunes el mayor número de nominaciones para los Games Awards 2025, la ceremonia que reconoce desde 2014 a los videojuegos más populares del año.

Panamá clasificó al Mundial; Costa Rica y Honduras eliminados

Panamá participará en una Copa del Mundo por segunda vez en la historia tras Rusia 2018, donde se fue en la fase de grupos. Los Ticos quedaron terceros y los Catrachos segundos, pero con peor diferencia de goles que Suriname.

26 %

Apenas seis semanas después de alcanzar un máximo histórico por encima de US$ 126.000, el bitcoin se desplomó más de 26 %.

“Nosotros no queremos intervenciones de ningún Gobierno extranjero”

—La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que “no va a ocurrir una intervención” de Estados Unidos en el país, tras ser consultada en su conferencia de prensa matutina por los dichos de Donald Trump, quien este lunes dijo que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia.

Un operativo internacional llegó a Argentina para rescatar a leones, tigres y osos que viven en un zoológico clausurado hace cinco años. La misión busca curar y trasladar al total de 64 animales a santuarios seguros con grandes extensiones de tierra para que puedan tener una vida mejor.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El diccionario de Cambridge eligió como palabra de 2025 “parasocial”, que se utiliza para describir una conexión que las personas sienten con alguien que no conocen, o incluso con una inteligencia artificial.

