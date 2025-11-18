Mueren por suicidio asistido las gemelas Kessler, dúo de entretenimiento, a los 89 años

Por Issy Ronald y Stephanie Halasz, CNN

Alice y Ellen Kessler, las gemelas alemanas que alcanzaron la fama en la década de 1950 como dúo de entretenimiento de variedades, murieron a los 89 años mediante un suicidio asistido conjunto, informó este martes la organización defensora Sociedad Alemana para una Muerte Digna.

La Policía local confirmó a CNN este martes que “ayer al mediodía hubo una intervención en Gruenwald”, el frondoso suburbio de Munich donde vivían las gemelas, pero no especificó el motivo de la intervención.

Las gemelas eligieron la fecha de su muerte y fallecieron en presencia de un médico y un abogado, según informó la emisora pública bávara BR.

También expresaron su deseo de que sus cenizas fueran depositadas en la misma urna, junto a su madre Elsa y su perro Yello, contó Ellen Kessler al tabloide alemán Bild el año pasado.

La muerte asistida, bajo ciertas circunstancias, es legal en Alemania después de que el máximo tribunal del país dictaminara en 2020 que una persona tiene derecho a terminar con su vida y a buscar ayuda de un tercero si no está sujeta a influencias externas.

Con su cabello rubio y peinado, largas piernas y talento tanto para el canto como para el baile, las gemelas Kessler encarnaron la estética de la vedette de los años 50 y 60.

De niñas, asistieron a una escuela de ballet clásico antes de huir de Alemania Oriental en 1952 para dedicarse a la danza. Poco después, las gemelas comenzaron sus carreras en el Lido de París, un lugar conocido por sus espectáculos de cabaret, pero rápidamente trascendieron ese mundo.

Alice y Ellen Kessler alcanzaron la cima de su fama en las décadas de 1950 y 1960.

Representaron a Alemania en el Festival de Eurovisión de 1959, aparecieron varias veces en “The Ed Sullivan Show”, una vez fueron portada de la revista Life y se movieron en círculos poblados por las mayores estrellas de la época, como Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley y Rock Hudson.

“The Ed Sullivan Show” publicó un homenaje a las gemelas Kessler en redes sociales, recordándolas como “estrellas deslumbrantes, verdaderas leyendas y hermanas cuya gracia, encanto y magia brillarán por siempre”.

Las hermanas pronto se convirtieron en estrellas también en Italia. Hicieron historia al ser las primeras vedettes en aparecer en la televisión italiana y las primeras estrellas femeninas en mostrar sus piernas en pantalla, según Eurovision. Sin embargo, tuvieron que usar medias opacas debido a los estrictos valores cristianos conservadores de la época, según la emisora estatal RAI. Aun así, sus piernas fueron apodadas “las piernas del país”.

Y cuando posaron desnudas para la edición italiana de Playboy en 1976, la revista se agotó en tres horas, según el sitio web de Eurovision.

Aparecieron en películas italianas y en teatro, alcanzando tal fama en ese país que la emisora estatal RAI publicó el martes un plan detallado sobre cómo cubriría sus muertes, tanto en las noticias como repitiendo antiguos programas de televisión protagonizados por ellas.

Las carreras artísticas de las hermanas continuaron mucho después de que la era de la vedette hubiera pasado. Además de hacer apariciones especiales en la televisión alemana, protagonizaron un musical que se presentó en Berlín, Munich y Viena de 2015 a 2016.

Las gemelas nacieron en una aldea que hoy pertenece a Grimma, una ciudad en Sajonia.

Tino Kießig, el alcalde de Grimma, dijo en un comunicado el lunes que la ciudad “llora la pérdida de estas dos personalidades de renombre mundial”.

Con información de Sharon Braithwaite, de CNN.