El reverendo Jesse Jackson, líder de derechos civiles, saldrá de cuidados intensivos, pero permanecerá hospitalizado

El líder de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, permanece en condición estable este lunes y será trasladado fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según una actualización de la Rainbow Push Coalition.

Jackson, de 84 años, protegido del reverendo Martin Luther King Jr., permanecerá en el Northwestern Memorial Hospital en Chicago, Illinois, donde está bajo observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP), añadió la actualización.

“Creemos en el poder de la oración, y estamos agradecidos por el abrumador apoyo y las oraciones de los fieles”, dijo el hijo de Jackson, Yusef, en un comunicado. “Nuestro padre está alerta y continúa compartiendo su visión para que las iglesias y pastores se unan y reduzcan la desnutrición durante este período”.

El también activista de derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, compartió una actualización sobre Jackson más temprano en el día, en la que dice: “él está estable, rodeado de su familia y dando instrucciones claras sobre los esfuerzos de Acción de Gracias para los ministros de todo el país”.

“Aún necesita nuestras oraciones mientras continúa recuperándose, pero habló con nosotros y estaba completamente involucrado”, dijo Sharpton en una publicación en redes sociales el lunes.

La PSP es “un trastorno neurológico raro que afecta los movimientos corporales, la marcha y el equilibrio, además de los movimientos oculares”, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE.UU.

La enfermedad suele comenzar en la década de los 60 años y tiene algunos síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, añade el instituto. La mayoría de las personas con PSP desarrollan una discapacidad grave en un plazo de tres a cinco años.

