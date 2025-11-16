El secretario del Ejército dice que las Fuerzas Armadas de EE.UU. están “listas, si se les pide”, para actuar en Venezuela

Por Betsy Klein, CNN

El secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, dijo este domingo que las Fuerzas Armadas de EE.UU. “estarían listas, si se les pide” para tomar acción en Venezuela después de que el presidente Donald Trump sugiriera que ya tomó una decisión sobre un curso de acción allí.

“El presidente y el secretario de la Guerra han dedicado mucho tiempo a pensar qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense. Y puedo hablar desde la perspectiva del Ejército, y es que tenemos mucho entrenamiento en esa parte del mundo. Estamos reactivando nuestra escuela de selva en Panamá. Estaríamos listos para actuar en lo que el presidente y el secretario de la Guerra necesiten”, dijo Driscoll en una entrevista con Margaret Brennan, de CBS News, en “Face the Nation”.

Rehusó decir si ya se dio alguna orden, pero añadió: “Estaríamos listos, si se nos pide”.

Militares estadounidenses han entrenado junto a fuerzas de seguridad panameñas en lo que se conoce formalmente como el “Curso combinado de orientación en la selva”, que, según el Comando Sur de EE.UU., “se centra en la supervivencia, las tácticas y las operaciones de patrullaje” en condiciones de selva.

Trump fue informado por su equipo, a principios de esta semana, sobre una serie de opciones, incluidos ataques aéreos contra instalaciones militares o gubernamentales y rutas de narcotráfico, o un intento más directo de sacar del poder al presidente del país, Nicolás Maduro. Trump indicó el viernes que “más o menos” ya tomó una decisión sobre el camino a seguir, pero rehusó ofrecer detalles sobre lo que implicaría.

En los últimos días, EE.UU. acumuló importantes recursos en la región, incluido el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford; unos 15.000 militares; más de una docena de buques de guerra; y 10 aviones de combate F-35.

