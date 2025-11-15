Mundial Sub-17: los cinco latinoamericanos que están llamados a ser figuras del mañana

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA puede parecer, a ojos de muchos, un simple torneo juvenil de selecciones. Una competición donde decenas de países, casi 50 en la actual edición, persiguen cada dos años el sueño de llegar a la cima. Ese es el objetivo, aunque no el único, y, quizás, tampoco el principal.

En efecto, el Mundial Sub-17 es, ante todo, el torneo que para muchos futbolistas representa la bisagra entre el amateurismo y el profesionalismo. Muchos de ellos llegan a este certamen sin tener contratos firmados con sus clubes. Algunos, por el contrario, ya están dando sus primeros pasos en ese mundo cargado de exigencia.

Es entonces que la competición se torna en un escenario ideal para hallar futuras promesas. Aquellos con “pasta de crack”. Los que esperamos con ansias volver a ver dentro de unos años brillando en los mejores teatros futbolísticos del mundo.

Nombres como el brasileño Adriano o el estadounidense Landon Donovan brillaron en las ediciones Sub-17 de la década de 1990. Ronaldinho, por supuesto, también. Más tarde desfilarían por el torneo otros como Cesc Fábregas y el mexicano Carlos Vela, goleador en 2005. Ni hablar de otras eminencias como Toni Kroos, posteriormente campeón del mundo con Alemania y de todo a nivel de clubes con el Bayern Munich y el Real Madrid; o Phil Foden, uno de los principales alfiles de Pep Guardiola en la era dorada del Manchester City.

La edición de 2025 no es la excepción. Entre las decenas de nombres que son promesas hoy y que pueden llegar a ser estrellas mañana, hay varios latinoamericanos.

Un ariete que mete miedo. No por nada se compara su estilo con el de otro rompe redes de talla mundial como Erling Haaland. Este joven nacido en Mar del Plata firmó su primer contrato profesional en 2024 con Lanús, equipo de la provincia de Buenos Aires que milita en la primera división del fútbol argentino.

La firma se selló a base de goles: más de 60 en los últimos dos años jugando en las juveniles del equipo Granate. Esos números lo llevaron al Sudamericano Sub-17, donde fue goleador, guiando a la Albiceleste a la clasificación al Mundial.

2025 será un año para el recuerdo en lo personal: debutó en la primera de Lanús en un triunfo ante Platense, ingresando desde el banco de suplentes, y fue el centrodelantero titular de la selección en tres de los cuatro partidos jugados en el Mundial.

Algunos rumores incluso indican que hay equipos seducidos por el talento joven, como el Barcelona, que lo estarían siguiendo de cerca.

Otro delantero centro. El nacido en Medellín milita en el Envigado FC (cuna de talentos como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jhon Durán, entre otros) del fútbol de Colombia, donde ya ha podido jugar en el primer equipo y hasta se dio el gusto de marcar varios goles, su marca registrada.

En el Sudamericano también descolló, convirtiendo cinco tantos, incluido un triplete sensacional en la semifinal ante Venezuela que llevó al seleccionado cafetero a la final ante Brasil.

Es un ‘9’, si se quiere, más clásico. Su lugar innato es dentro del área, donde muestra potencia y mucho olfato de gol. Lo demostró en el Mundial de Qatar, donde fue clave para poner a Colombia en 16vos de final con un gol en el triunfo sobre Corea del Norte en la fase de grupos.

Su futuro ya es europeo: jugará en el Real Oviedo de España desde 2026.

Un jugador muy versátil, al que se vio siendo capaz de generar fútbol desde el mediocampo, principalmente por el carril derecho, y también llegar a posición de centrodelantero para rematar a placer.

Hay mucha madurez en este extremo mexicano nacido hace 17 años en Heroica Veracruz. Con esa edad ya deslumbra en la Sub-19 y la Sub-21 del Atlas de su país, donde llegó hace cuatro años y donde aún espera su debut en el primer equipo, algo que no tardará en llegar después del Mundial que está haciendo.

Es, ni más ni menos, el que silenció a toda Argentina en los 16vos de final del Mundial de Qatar. Marcó dos goles para dar vuelta la historia, mostrando todo su repertorio: primero apareció solo por el segundo palo para cabecear al fondo de la red, y minutos más tarde se puso en posición de ‘9’ para rematar furiosamente ante el portero argentino. No es casualidad que, tras su reemplazo, México olvidó completamente el arco rival, lo que lo llevó a ceder la ventaja al final y tener que ir a los penales.

Si hay un responsable de que Paraguay haya pasado la fase de grupos del Mundial de Qatar es él. Es un extremo izquierdo que, con su zurda, puede también jugar por el carril derecho o comandar las acciones ofensivas de su equipo por el centro. Tiene talento, regate, determinación y mucha personalidad.

Tiene 17 años, pero ya logró lo que muchos canteranos sudamericanos soñarían con hacer alguna vez en su carrera: ya debutó en la Copa Libertadores con 16 años y 10 meses, siendo el tercer paraguayo más joven en debutar en la competencia, y con Libertad (equipo de la primera división de su país) ya había tenido minutos en el primer equipo en 2024.

Además, está cumpliendo un sueño personal al jugar al lado de uno de sus ídolos: Roque Santa Cruz, quien a los 44 años le sirve como guía y espejo en el campo de juego.

Alejado de los grandes reflectores que suelen atraer los goleadores y los regateadores, Marcos Maitán se ha erigido en el caudillo que toda selección con aspiraciones necesita en su plantel.

Este marcador central tiene una fuerte presencia física con sus 195 centímetros que también le sirven para decir presente en el área rival. Así le marcó a Egipto un gol clave para clasificar a la Vinotinto a los 16vos de final. Ya había sido clave en el Sudamericano, jugando todos los minutos de un combinado que acabó tercero.

Tiene quite, buen juego aéreo y personalidad, atributos que hasta lo hicieron portador de la cinta de capitán de una selección que sorprendió a todos en Qatar, y que ya lo hicieron un habitual titular del Monagas venezolano, donde ya jugó 14 partidos (solo una amarilla) y marcó su primer gol como profesional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.