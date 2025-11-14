Trump reduce aranceles al café, la carne de res y las frutas, mientras crecen preocupaciones por asequibilidad en EE.UU.

Por Elisabeth Buchwald, CNN

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto que reduce retroactivamente los aranceles sobre la carne de res, tomates, café y plátanos, entre otras importaciones agrícolas, con efecto retroactivo al jueves.

El decreto que firmó Trump excluye estos productos de las tasas de aranceles “recíprocos”, que comienzan en un 10 % y pueden llegar hasta un 50 %. Sin embargo, el decreto no exime completamente a estos productos de los aranceles.

Por ejemplo, los tomates de México, un importante proveedor de Estados Unidos, seguirán estando sujetos a un arancel del 17 %. Esa tasa entró en vigor en julio después de que expirara un acuerdo comercial que tenía casi tres décadas de antigüedad. Los precios de los tomates aumentaron casi de inmediato después de que se implementaran esos aranceles.

Muchos de los productos básicos que ya no enfrentarán aranceles “recíprocos” han experimentado algunos de los mayores aumentos de precios desde que Trump asumió el cargo, en parte debido a los aranceles que impuso y a la falta de suministro nacional suficiente.

Por ejemplo, Brasil, el principal proveedor de café a Estados Unidos, ha enfrentado aranceles del 50 % desde agosto. Los consumidores pagaron casi un 20 % más por el café en septiembre en comparación con el año anterior, según datos del Índice de Precios al Consumidor.

La medida se produce después de que los votantes expresaran su frustración con el estado de la economía en encuestas a boca de urna a principios de este mes, votando por los demócratas en elecciones intermedias en varios estados.

Al anticipar el decreto de este viernes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a principios de esta semana que las medidas estaban dirigidas a productos “que no cultivamos aquí en Estados Unidos”, refiriéndose al café y los plátanos. (Aunque el café se cultiva en algunas partes del país, en su mayoría se importa).

Más temprano este viernes, el Gobierno de Trump y el Gobierno de Suiza anunciaron un nuevo marco comercial que prevé reducir los aranceles sobre los productos de Suiza al 15 % desde el 39 %, una tasa que estaba entre las más altas de todos los países con los que comercia Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.