Explosión en un polo industrial genera un fuerte incendio en el municipio de Ezeiza, Argentina

CNN en Español

Una explosión en una planta química causó este viernes un fuerte incendio en la localidad de Carlos Spegazzini, el municipio de Ezeiza, dijo el director de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina, Santiago Hardie, al canal Todo Noticias, afiliado de CNN.

La planta química donde ocurrió el estallido se encuentra en un polo industrial, cerca de una fábrica de pinturas, señaló el funcionario. Agregó que las autoridades federales están en contacto con la provincia de Buenos Aires y áreas de protección civil y riesgos industriales para atender lo sucedido.

CNN busca saber si hay personas heridas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo.