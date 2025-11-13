“Ya no puedo más”, escribió Andrés Mountbatten-Windsor a Epstein, según nuevos correos revelados

Por Lauren Said-Moorhouse, CNN

Nuevos documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein vuelven a poner en duda la versión de Andrés Mountbatten-Windsor sobre su amistad con el fallecido agresor sexual convicto y sus desmentidas frente a las acusaciones de su denunciante, Virginia Giuffre.

El expríncipe le dijo a Epstein y a la traficante sexual de menores convicta Ghislaine Maxwell: “Ya no puedo más con esto” cuando fue informado, hace 14 años, de que un periódico británico publicaría una historia sobre los tres.

Un nuevo lote de documentos entregados del patrimonio de Epstein —algunos de los cuales también mencionan al presidente de EE.UU., Donald Trump— fue divulgado el miércoles por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Entre los miles de documentos figura una conversación por correo electrónico de marzo de 2011, en la que Andrés suplica repetidamente a la pareja que dejen claro que él no tuvo participación en las supuestas actividades.

“Por favor, asegúrense de que toda declaración o carta legal indique claramente que NO estoy involucrado y que no sabía ni sé NADA sobre ninguna de estas acusaciones”, escribió Andrés a Epstein. “Ya no puedo más con esto de mi parte”.

Los mensajes fueron enviados meses después de que Andrés asegurara haber cortado toda relación con el pedófilo convicto en diciembre de 2010. CNN contactó a Andrés para obtener comentarios tras la nueva publicación de material del comité legislativo, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

En lo que parece ser una cadena de correos distinta entre el exduque de York y Maxwell el mismo día, sobre una consulta de prensa del Mail on Sunday, escribió: “¡Hola! ¿Qué es todo esto? ¡No sé nada de esto! Tienes que decirlo, por favor. Esto no tiene NADA que ver conmigo. Ya no puedo más con esto”.

Andrés envió esos mensajes después de que Epstein le reenviara un correo del periódico en el que le daban derecho a réplica y aparecía mencionado en varias acusaciones. El mensaje afirmaba que una mujer, cuyo nombre fue tachado en los documentos, trabajó como masajista para Epstein y conoció a Andrés en la casa londinense de Maxwell en 2001, donde habría tenido relaciones sexuales con él.

También alegaba que la mujer volvió a verlo en la residencia de Epstein en Nueva York, donde ella y otra joven fueron dirigidas por Maxwell a sentarse en las piernas de Andrés, quien las manoseó antes de que Maxwell las enviara a mantener relaciones sexuales con él.

El correo además afirmaba que la mujer fue instruida más tarde para organizar una orgía para Andrés y Epstein en la isla privada del financista, Little St. James, en el Caribe.

Los correos parecen hacer referencia a las afirmaciones de Virginia Giuffre, quien habló extensamente sobre los años en que fue víctima de trata sexual, supuestamente a manos de Epstein y Maxwell. Maxwell fue condenada por tráfico sexual en 2022 y cumple una pena de 20 años.

Giuffre, una de las principales acusadoras de Epstein, quien murió por suicidio en abril, afirmó repetidamente que fue obligada a tener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad en tres ocasiones: en Londres, Nueva York y en Little St. James.

Aseguró que ese tercer encuentro fue “una orgía” en la isla de Epstein junto al financista y “aproximadamente ocho chicas más” que “parecían menores de 18 años y apenas hablaban inglés”, según detalla en su libro póstumo.

Giuffre sostuvo que el entonces príncipe sabía que ella era menor de edad en EE.UU. cuando se conocieron.

Andrés siempre ha negado todas las acusaciones en su contra.

“No tengo ningún recuerdo de haber conocido a esta mujer, ninguno en absoluto”, dijo Andrés a la BBC en una entrevista televisiva en 2019. En esa misma conversación reconoció que visitar a Epstein en 2010 fue una “decisión equivocada” y que lamenta haber actuado de una forma “inapropiada”.

En otro intercambio de correos con un periodista en julio de 2011, Epstein también pareció referirse a Giuffre y a la ya célebre fotografía de Andrés con el brazo alrededor de la entonces joven de 17 años. El ahora exmiembro de la realeza ha dicho en repetidas ocasiones que no recuerda que se tomara la imagen y ha sugerido que podría ser falsa.

“Sí, ella estuvo en mi avión, y sí, se tomó su foto con Andrés, como muchos de mis empleados”, escribió Epstein.

El desacreditado financista también pareció pedir al periodista que investigara a Giuffre.

“Nunca te engañé, esta chica es una mentirosa total”, escribió Epstein en el correo.

“Quizá tu periódico debería publicar que las acusaciones de (tachado) sobre Andrés son iguales; ella también acusó a numerosas personas de haber tenido relaciones con ella”, añadió.

Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022, después de que ella presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Si bien no admitió haber cometido delito alguno, Andrés reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata sexual.

A principios de este mes, después de que las memorias de Giuffre reavivaran la atención pública sobre los vínculos de Andrés con Epstein, su hermano, el rey Carlos III, le retiró oficialmente sus títulos en una medida extraordinaria.

Mientras tanto, la semana pasada, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara solicitaron que Andrés respondiera preguntas como parte de la investigación del panel sobre Epstein y sus cómplices. El congresista Suhas Subramanyam dijo a la BBC que Andrés aún no ha respondido a la invitación para testificar.

El nuevo conjunto de documentos de la comisión también parece arrojar más luz sobre el alcance del contacto entre Epstein y Peter Mandelson, quien fue recientemente destituido como embajador británico en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein.

Los correos muestran que ambos seguían en contacto al menos hasta 2016, cuando Mandelson pareció aludir al cumpleaños de Epstein dos semanas antes. “63 años. Lo lograste”, escribió.

Su intercambio también sugiere que Mandelson había advertido a Epstein que evitara a Mountbatten-Windsor, a lo que el financista respondió: “Tenías razón sobre mantenerme alejado de Andrés.”

Mandelson contestó: “Sí, sin Andrés no habría estallado.”

No está claro a qué se referían los dos hombres. CNN ha intentado contactar a Mandelson para obtener comentarios.

Mandelson fue destituido como embajador del Reino Unido en EE.UU. en septiembre, después de que Bloomberg publicara una serie de correos entre él y Epstein que revelaban la profundidad de su amistad.

Esos correos mostraban que Mandelson le envió mensajes de apoyo a Epstein hasta 2010, incluso después de que el agresor sexual fuera condenado por solicitar prostitución a una menor en Florida dos años antes.

Los vínculos de Mandelson con Epstein ya se conocían antes de su nombramiento en Washington en 2024. Pero los correos de septiembre desataron una crisis para el Gobierno laborista británico y el primer ministro Keir Starmer, después de que muchos cuestionaran por qué lo nombró pese a las preocupaciones sobre su pasado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo entonces a CNN que los correos mostraban que “la profundidad y el alcance” de la relación del ahora exembajador con Epstein eran “sustancialmente diferentes de lo que se sabía en el momento de su nombramiento”.

Tras su destitución hace dos meses, Mandelson dijo en una carta al personal de la embajada, reportada por la BBC, que sigue “sintiéndose completamente devastado por mi relación con Epstein de hace 20 años y por la situación de sus víctimas”.

Catherine Nicholls y Christian Edwards de CNN contribuyeron a este informe.

