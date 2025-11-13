Trump fue informado esta semana sobre opciones para operaciones militares en Venezuela

Por Kevin Liptak, Zachary Cohen y Jim Sciutto, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue informado esta semana sobre opciones para operaciones militares dentro de Venezuela mientras continúa considerando un camino a seguir en el país, dijeron cuatro fuentes a CNN.

Trump aún no ha decidido cómo proceder y continúa sopesando los riesgos y beneficios de lanzar una campaña militar ampliada. Anteriormente, el mandatario ha expresado reservas sobre tomar una acción militar destinada a derrocar al presidente Nicolás Maduro, preocupado por si resultaría efectiva.

Aunque la sesión informativa del miércoles incluyó un conjunto actualizado de opciones para que el presidente considere, nada indica que esté más cerca de tomar una decisión, dijo una de las personas. Otra fuente familiarizada con la sesión informativa dijo que las opciones eran similares a las que se han discutido dentro del Pentágono, y algunas reportadas públicamente, en las últimas semanas.

Las opciones de objetivo – para las cuales el Comando Sur de los Estados Unidos ha establecido células de planificación para desarrollar – son parte de una operación denominada “SOUTHERN SPEAR”, según un alto funcionario estadounidense al tanto de la planificación. Fueron presentadas por altos funcionarios del equipo de seguridad nacional de Trump, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Hegseth anunció la operación en X el jueves por la noche, aunque no reveló detalles.

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro Hemisferio y protege nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestro pueblo. El Hemisferio Occidental es el vecindario de América – y lo protegeremos”, escribió Hegseth.

El Comando Sur había anunciado previamente una operación llamada Operación Southern Spear en enero. Un anuncio en ese momento dijo que utilizaría “embarcaciones robóticas de superficie de larga permanencia, pequeñas lanchas interceptores robóticas y aeronaves robóticas de despegue y aterrizaje vertical” para ayudar en operaciones contra el narcotráfico.

El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios sobre Southern Spear. La Casa Blanca no comentó sobre la sesión informativa.

El portaaviones USS Gerald R Ford, promocionado por la Marina de los EE.UU. como “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”, llegó al Caribe esta semana en medio de una gran ampliación de los recursos militares estadounidenses.

A Trump se le ha presentado una amplia gama de opciones para Venezuela, incluyendo ataques aéreos a instalaciones militares o gubernamentales y rutas de tráfico de drogas, o un intento más directo de eliminar a Maduro. CNN había informado previamente que el presidente estaba considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela.

También es posible que decida no tomar ninguna acción. Trump dijo recientemente a “60 Minutes” de CBS que no estaba considerando ataques dentro de Venezuela, a pesar de que antes se mostró abierto a la idea.

Y el presidente, en reuniones, ha parecido cauteloso a la hora de pensar en ordenar acciones que puedan terminar en fracaso o poner en riesgo a las tropas estadounidenses, según personas familiarizadas con el asunto.

