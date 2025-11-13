Hay cuatro muertos en vigésimo ataque de EE.UU. contra un presunto narcobote en el Caribe

Por Haley Britzky, CNN

El Pentágono llevó a cabo su vigésimo ataque contra una embarcación que supuestamente traficaba drogas a principios de esta semana, dijo este jueves un funcionario del Departamento de Defensa.

“El ataque ocurrió en el Caribe y cuatro narco-terroristas murieron; no hubo sobrevivientes”, confirmó el funcionario en un comunicado a CNN. Funcionarios del Gobierno de Trump han reconocido que no necesariamente conocen la identidad de las personas a bordo de las embarcaciones antes de que sean atacadas.

El funcionario que habló con CNN dijo que el ataque ocurrió el lunes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció previamente dos ataques el domingo —el decimoctavo y decimonoveno realizados por las fuerzas estadounidenses— contra dos embarcaciones, cada una con tres personas a bordo. Hegseth dijo en una publicación en X al día siguiente que esos ataques causaron la muerte de seis personas. CBS News fue el primer medio en informar sobre el vigésimo ataque.

El ataque eleva a 80 el número total de personas muertas por los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra las supuestas embarcaciones de drogas. CNN ha informado que las fuerzas armadas están utilizando una variedad de aviones de combate, drones y cañoneras para llevar a cabo los ataques en la campaña que, según funcionarios, tiene como objetivo interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El Departamento de Justicia ha informado al Congreso que el Gobierno no necesita su aprobación para realizar los ataques, los cuales, según algunos expertos, podrían violar la ley estadounidense e internacional.

La campaña en curso también ha comenzado a generar tensiones con aliados; el Reino Unido ha dejado de compartir inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas para evitar ser cómplice de los ataques, informó CNN esta semana, lo cual el Reino Unido considera ilegal.

El presidente de Colombia también dijo esta semana que había ordenado a su país suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos hasta que cesen los ataques.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.